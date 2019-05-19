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18 yaşındaki genç 15 yaşındaki arkadaşını başından vurdu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 05:44 | Son Güncelleme

Malatya'da 18 yaşındaki genç tabanca ile 15 yaşındaki arkadaşını kazara başında vurdu. Olay sonrası yaralı genç arkadaşlarının yardımıyla hastaneye kaldırıldı.

18 yaşındaki genç 15 yaşındaki arkadaşını başından vurdu!

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Ç. (18), arkadaşı A.A. (15) ve diğer 2 kişi ile birlikte dedesine ait Nabi sokak içerisinde bulunan evin müştemilatında iddiaya göre dedesine ait tabancayı temizlerken silahın kazara ateş alması sonucunda arkadaşı A.A.'yı başından yaraladı.

Olay yerindeki arkadaşlarının yardımı ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan A.A. burada tedavi altına alındı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bölgede çalışma yapan polis ekipleri olayda kullanılan tabancayı çevredeki bir bahçe içerisinde bulurken, arkadaşını kazara yaralayan M.Ç. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. (İHA)

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Malatya silahlı yaralama

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