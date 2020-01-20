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  4. 18 yaşındaki genç annesini 15 kez bıçaklayarak yaraladı

18 yaşındaki genç annesini 15 kez bıçaklayarak yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 23:24 | Son Güncelleme

 MANİSA'nın Kula ilçesinde, K.A.

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kula ilçesinde, K.A. (18), sokak ortasında annesi Ummuhan A.'yı (53) 15 kez vücudunun farklı yerlerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Ummuhan A. hastanede tedaviye alınırken, K.A. polise teslim oldu. Olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamera görüntülerine anbean yansıdı.
​Olay, saat 20.00 sıralarında Kula'ya bağlı Seyitali Mahallesi'ndeki eski sanayi sitesinde meydana geldi. K.A. eski sanayi sitesinde oturan annesi Ummuhan A.'nın evinin önüne geldi. Annesini cep telefonuyla arayan K.A., dışarı çıkmasını istedi. Evden çıkan Ummuhan A.'ya oğlu K.A. bıçakla saldırdı. Annesini 15 kez vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayan K.A. kaçarken Ummuhan A., kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine geler sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Ummuhan A., ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Buradaki müdahalenin ardından Ummuhan A., hayati tehlikesinin devam etmesi üzerine Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
K.A. ise Kula Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, suç aleti bıçakla teslim oldu.
OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Ayrıca, olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı. Görüntülerde, K.A.'nın, olay yerine geldiği, annesini cep telefonu ile arayıp dışarı çağırdığı ve annesinin gelmesini beklediği görünüyor. Daha sonra K.A.'nın annesini defalarca bıçaklayıp, olay yerinden kaçtığı yer alıyor.

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