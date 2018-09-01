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18 yaşındaki genç cami tuvaletinde ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 01.09.2018 01:10 | Son Güncelleme

KONYA'nın Akşehir ilçesinde Muhammet Gürlek (18), cami tuvaletinde ölü bulundu.

Atilla MEMİŞ/AKŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA'nın Akşehir ilçesinde Muhammet Gürlek (18), cami tuvaletinde ölü bulundu.

Olay, saat 17.00 sıralarında İstasyon Mahallesi Yükselen Sokak'ta bulunan Turanlar Camii'nde meydana geldi. İddiaya göre, ikindi namazını kılmak için camiye gelen görevliler, tuvalet kapısının kapalı olduğunu gördü. Tüm çabalarına rağmen kapıyı açamayan görevliler, durumdan şüphelenip polise haber verdi. Gelen polis ekipleri kapıyı açtığında Muhammet Gürlek'i içeride hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen Gürlek'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Muhammet Gürlek'in cenazesi, olay yeri incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için Akşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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