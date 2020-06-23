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18 yaşındaki genç hayatını kaybetti, KKKA’da 9. ölüm

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2020 09:29 | Son Güncelleme

Sivas’ta 18 yaşındaki çoban KKKA şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti, ölüm sayısı 9’a yükseldi.

18 yaşındaki genç hayatını kaybetti, KKKA’da 9. ölüm

Yıldızeli ilçesinde çobanlık yapan B.A. ismindeki 18 yaşındaki genç, vücuduna yapışan keneyi çıkarmasının üzerine bir süre sonra rahatsızlandı. Yakınları tarafından ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından KKKA hastalığı şüphesiyle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma hastanesinde tedavi altına alındı. 15 gün boyunca yaşam mücadelesi veren genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak geçtiğimiz gün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden gencin cenazesi ailesi tarafından teslim alınarak defnedilmek üzere Mardin’in Mazıdağı ilçesine götürüldü.

(İHA)

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