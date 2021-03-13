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18 yaşındaki genç kendini bıçakladı

13.03.2021 16:49 | Son Güncelleme:
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Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde kendisine bıçakla zarar verdiği öğrenilen bir kişi, hastanede tedavi altına alındı.Olay; saat 14.00 sularında ilçeye bağlı Ruhi Cöbekoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi.İddiaya göre, U.E.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde kendisine bıçakla zarar verdiği öğrenilen bir kişi, hastanede tedavi altına alındı.
Olay; saat 14.00 sularında ilçeye bağlı Ruhi Cöbekoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi.
İddiaya göre, U.E. (18) isimli genç, bıçakla kendisine zarar verdi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Sağlık Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay gerine gelen sağlık ekipleri; yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulans ile ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise bıçaklama vakasının yaşandığı alana şerit çekerek incelemede bulundu. Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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