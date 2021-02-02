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18 yaşındaki genç kızın feci sonu

02.02.2021 09:52 | Son Güncelleme:
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Adana’da 18 yaşındaki genç kız, 12.

Adana’da 18 yaşındaki genç kız, 12. kattaki evlerinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, olay merkez Çukurova ilçesi, Toros Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 18 yaşındaki Beril Sert dün öğleden sonra 12. kattaki evlerinin balkonuna çıktı. Bir süre burada duran Sert daha sonra telefonuna bakmaya başladı. Bu sırada Sert dengesini kaybederek balkondan düştü. Beton zemine düşen Sert’i gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen ekipler genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kızın kendisiyle birlikte düşen telefonu da parçalandı. Olayı duyup eve gelen anne Tülay Sert gözyaşlarına boğuldu.
Beril Sert’in cenazesi polisin ilk incelemesinin ardından otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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