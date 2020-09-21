HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 18 yaşındaki genç ölüme düşe kalka dirense de başaramadı

18 yaşındaki genç ölüme düşe kalka dirense de başaramadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2020 15:37 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da sırtından bıçaklanan 18 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar’da sırtından bıçaklanan 18 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gencin olaydan sonra bıçaklandığı yerden uzaklaşmaya çalıştığı esnada 2 defa yere düşüp kalkması ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, merkeze bağlı Beyyazı beldesi Örnek Mahallesi’ndeki parkta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kerem Arslan (18) ile Murat K. (19) arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre, Murat K. (19) yanındaki bıçakla Arslan’ı sırtından bıçakladı. Olayın ardından bıçaklandığı yerden uzaklaşarak kaçmaya çalışan Arslan’ın iki defa yere düşüp kalkması ve yakınlarına haber vermeye çalışması ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde yere yığılan Arslan’ın yakınlarının özel araçları ile olay yerine gelmeleri ve şahsı hastaneye götürmeleri de yer alıyor. Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan Arslan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay sonrası Arslan’ı bıçaklayan Murat K., ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Murat Dalkılıç aşka geldi, Hande Erçel dinlemedi Murat Dalkılıç aşka geldi, Hande Erçel dinlemedi
Melek Çetinkaya tahliye edildi, sosyal medyada olay olduMelek Çetinkaya tahliye edildi, sosyal medyada olay oldu
Güncel koronavirüs tablosu, vaka sayısı ve can kaybı sayısı!Güncel koronavirüs tablosu, vaka sayısı ve can kaybı sayısı!
En Çok Okunan Haberler
Şıklığına gölge düştü! O da yakalandı
Şıklığına gölge düştü! O da yakalandı
Hatice'nin katili 8 yıl sonra yakalandı
Hatice'nin katili 8 yıl sonra yakalandı
Sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi? Kalın açıkladı
Sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi? Kalın açıkladı
Yeni kısıtlama kararları alınacak mı?
Yeni kısıtlama kararları alınacak mı?
Fenerbahçe golcü transferinde son virajda
Fenerbahçe golcü transferinde son virajda
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunan gazetesine suç duyurusu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunan gazetesine suç duyurusu!
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Uyuşturucu baronu 'Zeliş' piknikte yakalandı!
Uyuşturucu baronu 'Zeliş' piknikte yakalandı!
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Nikahta damada arkadaşlarından şok sürpriz
Nikahta damada arkadaşlarından şok sürpriz
Soyunma kabininde görüntü çekerken yakalandı!
Soyunma kabininde görüntü çekerken yakalandı!
Diğer Haberler
Bakan Akar duyurdu! Türkiye-Yunanistan toplantısı yarın
Türkiye-Yunanistan arasında kritik toplantı
Melek Çetinkaya tahliye edildi, sosyal medyada olay oldu
Melek Çetinkaya tahliye edildi, sosyal medyada olay oldu
Yangından yaralı olarak kurtarılan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Kırşehir'deki yangından kahreden haber
Niğde depremi sonrası korkutan 'volkan' uyarısı
Niğde depremi sonrası korkutan 'volkan' uyarısı
'Mıntıka temizliği' hastası Murat Bayar trafik kazasında öldü
'Mıntıka temizliği' hastası Murat Bayar hayatını kaybetti
Dehşet anları! Eşinin boğazını kesti, eşarpla boğmaya çalıştı
Dehşet anları! Eşinin boğazını kesti, eşarpla boğmaya çalıştı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.