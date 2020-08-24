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18 yaşındaki gencin ölümünde cinayet şüphesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2020 22:20 | Son Güncelleme

Samsun'da 18 yaşındaki gencin tabancayla vurularak ölmesiyle ilgili cinayet şüphesi üzerinde duruluyor.

18 yaşındaki gencin ölümünde cinayet şüphesi

Edinilen bilgiye göre, Terme ilçesi Akçagün Orta Mahallesi’nde fındık tarlasında 18 yaşındaki Doğan Yılmaz tabancayla vurulması sonucu ağır yaralandı. Genç, ambulansla kaldırıldığı Salıpazarı Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Yılmaz'ın maganda kurşunu ile vurularak öldüğü tahmin edilirken, yapılan incelemede kurşunun sırtının sol kısmından girip önden çıkması sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi. Güvenlik güçleri, kurşunun giriş çıkış yönüne göre havadan gelen kör kurşun değil olayın cinayet olma ihtimali üzerinde duruyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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