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18 yaşındaki gencin vurularak öldürülmesiyle ilgili 2 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2020 21:02 | Son Güncelleme

Samsun’da fındık toplarken 18 yaşındaki gencin tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili 2 kişi jandarma tarafından gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Olay, Samsun’un Teme ilçesinin Akçagün Orta Mahallesi’nde 24 Ağustos’ta meydana geldi.

18 yaşındaki gencin vurularak öldürülmesiyle ilgili 2 kişi tutuklandı

Samsun’da fındık toplarken 18 yaşındaki gencin tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili 2 kişi jandarma tarafından gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun’un Teme ilçesinin Akçagün Orta Mahallesi’nde 24 Ağustos’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fındık tarlasında bulunan 18 yaşındaki Doğan Yılmaz vurularak ağır yaralandı ve ambulansla kaldırıldığı Salıpazarı Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Maganda kurşunu ile vurularak öldüğü tahmin edilen Doğan Yılmaz’ın yapılan araştırmalarda kurşunun sırtının sol kısmından girip önden çıkması sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili 7 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen 5 kişi savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye sevk edilen 2 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun Valiliği açıklama yaptı
Samsun Valiliğinden olayla ilgili yapılan açıklamada, "Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanı olan Terme ilçesi Akçagün Mahallesi’nde 24.08.2020 günü fındık bahçesinde fındık toplayan 1 şahsın nereden geldiği tespit edilemeyen bir mermi ile vurularak öldürülmesi olayı ile ilgili Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ve Ladik Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı ekiplerince yapılan araştırma ve inceleme neticesinde; mermi çekirdeğinin vücuda giriş çıkış deliklerinin zeminden yüksekliği göz önünde bulundurularak mermi traje yolunun Coğrafi Analiz Sistemi (CAS) üzerinde analizi yapılarak atışın gelebileceği bölge ve alanlar tespit edilmiş ve drone yardımıyla söz konusu bölgenin havadan keşfi ve fotoğraflaması yapılarak, mayın arama dedektörleri ile bölgede boş kovan ve mermi çekirdeği araması yapılmış, şüpheli 1 şahsa ait ev ve bahçesinde yapılan arama neticesinde 1 adet boş kovan ile bahçede bulunan bir ağaç üzerinde 2 adet mermi giriş deliği bulunmuştur. Atış yapılan yerin mermi traje yolunun ölen şahsın bulunduğu yeri gösterdiği tespit edilmiştir. 25.08.2020 günü olayla ilgili şüpheli 7 şahıs gözaltına alınmış, olayda kullanıldığı değerlendirilen tabancaya el konulmuş ve 27.08.2020 günü gözaltına alınan şüpheli şahıslardan 5 şahıs cumhuriyet savcılığınca ifadelerinin alınmasına müteakip serbest bırakılmış, 2 şüpheli şahıs ise sevk edildiği mahkeme tarafından ’muhtemel kast ile öldürme’ suçundan tutuklanarak aynı gün Çarşamba Kapalı Cezaevine teslim edilmiştir" denildi.

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