18 yaşındaki Hasan, dere kenarında ölü bulundu

Faruk ÇARK/KİRAZ (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Kiraz ilçesindeki bir dere kenarında, Hasan Makas'ın (18) cesedi bulundu. Gencin vücudunda herhangi bir yara izine rastlanmazken, başında bir darbe olduğu anlaşıldı. Darbenin nasıl oluştuğu araştırılırken, 2 kişi ifadelerine başvurulmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Ceritler Mahallesi Muhtarı Halil Durmaz, dün akşam saatlerinde dere kenarında, bir erkek cesedi buldu. Jandarmanın yaptığı incelemede, cesedin, ailesiyle birlikte çiftçilik yapan Hasan Makas'a ait olduğu tespit edildi. İnceleme sonrası gencin cesedi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hasan Makas'ın vücudunda herhangi bir yara izine rastlanmadığı ancak başında bir darbe olduğu belirtildi. Bu darbenin düşmeye bağlı olarak mı oluştuğu yoksa biri tarafından mı yapıldığının araştırıldığı kaydedildi.

Jandarma ekipleri, olay yerinde gittiklerinde cesedin yanında buldukları Hasan Makas'ın 2 arkadaşını gözaltına aldı. Bu kişilerin muhtarın cesedi bulup jandarmaya haber verdiği sırada olay yerine geldiği, ölen gence kalp masajı yaptıkları öğrenildi. Şüphelilerin jandarma karakolundaki ifade alma işleminin sürdüğü bildirildi.

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