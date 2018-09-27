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18 yaşındaki Mehmet'in sır ölümü

YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2018 12:31 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, bir süredir atıl durumdaki Uydukent inşaatının 8'inci katından bir kişinin atladığı ihbarı üzerine olay yerine giden polis, 18 yaşındaki Mehmet G.'nin cesedi ile karşılaştı.

18 yaşındaki Mehmet'in sır ölümü

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, bir süredir atıl durumdaki Uydukent inşaatının 8'inci katından bir kişinin atladığı ihbarı üzerine olay yerine giden polis, 18 yaşındaki Mehmet G.'nin cesedi ile karşılaştı. Mehmet G.'nin ölümünü şüpheli bulan polis, tüm ihtimallerin araştırıldığını bildirdi.
Kuşadası'nda, dün saat 08.30 sıralarında, 155 Polis İmdat ihbar hattına araya kişi, inşaatı atıl durumda olan Uydukent'teki bloklardan birinin 8'inci katından bir kişinin atladığı ya da düştüğü ihbarı yapıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, lise mezunu olan ve üniversite sınavına hazırlandığı belirlenen Mehmet G.'nin cesedi ile karşılaştı. Yapılan incelemenin ardından Mehmet G.'nin cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, çevredeki görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Görgü tanıklarının farklı ifadeler vermesi üzerine polis, Mehmet G.'nin ölümünü şüpheli buldu. Polis, düşme, intihar etme ya da biri tarafından atılma ihtimallerinin araştırıldığını bildirdi.
Çevredeki işyerlerinin güvenlik kamerası görüntülerine incelenmek üzere el konurken, atıl durumdaki inşaatta bekçi bulunmadığı bildirildi.

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