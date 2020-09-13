18 yaşındaki motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Bursa’da aşırı sürat sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü park halindeki otomobile çarptı. Motosiklet kullanılmaz hale gelirken, sürücü ağır yaralandı.

Kaza, Bursa’nın İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi Önder Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmetcan İ. (18) yönetimindeki plakasız motosiklet aşırı sürat sebebiyle kontrolden çıkarak önce kaldırıma, ardından da park halindeki otomobile çarparak durabildi. Kazada 18 yaşındaki genç ağır yaralandı.

Kanlar içerisinde kalan Ahmetcan İ. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Genç motosiklet sürücüsünün durumunun ağır olduğu, hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

