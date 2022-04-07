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18 yaşındaki Suriyeli kız elleri bağlı, boğazı kesilmiş halde bulundu! İlk gören 13 yaşındaki kardeşi oldu

07.04.2022 18:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da işlenen cinayet kan dondurdu. Suriyeli uyruklu, evli 18 yaşındaki Yasmin El Casim kendi evinde elleri bağlanmış, boğazı kesik halde bulundu. Yakınlarının haber alamaması üzerine evine pencereden giren 13 yaşındaki kardeşi gördüğü manzara karşısında dehşeti yaşadı. Bölgeye gelen ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

18 yaşındaki Suriyeli kız elleri bağlı, boğazı kesilmiş halde bulundu! İlk gören 13 yaşındaki kardeşi oldu

Şanlıurfa’da Suriye uyruklu genç kadın, evinde elleri arkadan bağlı, boğazı kesilmiş halde bulundu. Polisler olayla ilgili geniş çaplı operasyon başlattı.

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KARDEŞİ PENCEREDEN GİRDİ

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Sırrın Mahallesi 632. Sokakta yer alan iki katlı bir evin üst katında meydana geldi. İddiaya göre eşi bir araba tamir servisinde çalışan Yasmin El Casim’e (18) ulaşamayan yakınları eve gelip kapıyı çaldı. Kapıyı açan olmayınca 13 yaşındaki kardeşi merdivendeki pencereden balkona atlayıp oradan da eve girdi. İçeri giren çocuk, iddiaya göre ablasının kanlar içerisinde yerde yattığını görünce kapıyı açıp dışarıdaki yakınlarına söyledi.

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ELLERİ ARKADAN BAĞLANMIŞ

Kadını gören yakınları sağlık ekipleri ile polise haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirlerken polis ekipleri evin girişine şerit çekti. Yapılan ilk incelemede elleri arkadan bağlı olan kadının boğazının kesilerek öldürüldüğü belirlendi.

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Ceset olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Şanlıurfa
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