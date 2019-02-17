18 yaşındaki tekvandocu muhtar adayı

Yusuf ÇINAR- Serkan BARIŞ/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM'da 18 yaşındaki muhtar adayı Hilal Demiral, seçim çalışmalarını sürdürüyor. Kapı kapı dolaşarak ziyaretlerde bulunan Demiral, bir yandan da 9 yıldır yaptığı tekvando antrenmanlarını aksatmıyor. Geçen yıl liseden mezun olan ve bu yıl da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na hazırlanan Hilal Demiral, 31 Mart'taki yerel seçimler için Kale Mahallesi Muhtarlığına aday oldu. İl Seçim Kurulu'na giderek başvurusunu yapan Demiral, dershane, spor ve seçim çalışmalarını aynı anda yürütüyor. 9 yıldır tekvando sporunu yapan Demiral, antrenmanlarını da bu süreçte aksatmıyor. Beş ay önce 18 yaşına girdiğini söyleyen Hilal Demiral, "Amacım önce milletvekili olmaktı. Sonra karar alıp ilk adımımı muhtarlıkla atmak istedim. Mahallemiz adına bazı projelerim var. Bu projelerimin arasında spor benim için çok önemli, 9 yıldır tekvando sporu ile uğraşıyorum. Pek çok başarılarım oldu. Çeşitli müsabakalarda başarılar elde ettim. Eğer seçilirsen Kale Mahallesi'nde 7’den 70’e herkesi spora teşvik edeceğim. Mahallemdeki spor alanlarını genişleteceğim" dedi. Demiral, yol ve aydınlatma konusunda çok hassas olduğunu söyleyerek "Mahallemin sokakları pırıl pırıl olmalı, sokak lambaları mahallemin her yerini aydınlatmalı, kapısı kilitli değil, kapısı mahalle sakinlerine sonuna kadar açık ve arandığı zaman bulunan bir muhtarlığımız olmalı. İnşallah seçilirsem kapı kapı dolayıp, sorunları yerinde tespit edip çözümü bulmak için çaba harcayacağım. Bana oy veren vermeyen herkesin muhtarı olacağım" şeklinde konuştu. Demiral'ın antrenörü Sinan Duman Hilal Demiral'in çok başarılı bir sporcu olduğunu belirterek "Dolu dolu bir spor hayatı oldu. Anka Spor’da spor hayatını sürdürüyor. İnşallah spor hayatında başarılı olduğu gibi muhtarlık seçimlerinde de başarılı olacaktır. Biz buna inanıyoruz. Güzel işler başaracaktır" dedi. Demiral, 13 bin seçmenin bulunduğu Kale Mahallesi'nde kapı kapı dolaşarak seçim çalışmalarını sürdürüyor.



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