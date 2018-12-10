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18 yaşındaki Tevfik, 'yan bakma' kavgasında kalbinden bıçaklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.12.2018 12:55 | Son Güncelleme

ADAPAZARI'nda, gençler arasında 'yan bakma' yüzünden çıkan kavgada Tevfik T.

18 yaşındaki Tevfik, 'yan bakma' kavgasında kalbinden bıçaklandı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - ADAPAZARI'nda, gençler arasında 'yan bakma' yüzünden çıkan kavgada Tevfik T. (18), kalbinden bıçaklanarak, ağır yaralandı. Tevfik T.'nin bıçaklanmasıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Olay, gece saatlerinde, Maltepe Mahallesi Altyol mevkisinde meydana geldi. Tevfik T., arkadaşlarıyla birlikte otomobilde giderken, yolda yürüyen gençlerle 'yan bakma' yüzünden tartışmaya başladı. Araçtan inenler ile yolda yürüyen gençler arasındaki tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. İki grup, yol ortasında birbirine girdi. Otomobilden inenler arasındaki Tevfik T., kavga sırasında kalbinden bıçaklanarak, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine, 112 Acil Servis ekipleri geldi. Tevfik T., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Genci bıçaklayan ile yanındaki kişi, Sakarya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere 2 kişi, emniyete götürülürken, ekipler de olay yerinde geniş çaplı inceleme yaptı. Yoğun bakıma alınan Tevfik T.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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18 yaşındaki Tevfik, 'yan bakma' kavgasında kalbinden bıçaklandı18 yaşındaki Tevfik, 'yan bakma' kavgasında kalbinden bıçaklandı

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