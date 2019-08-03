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18 yaşındaki teyze ve 5 yaşındaki yeğen kucak kucağa yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.08.2019 14:15 | Son Güncelleme

Balıkesir’de herkesin gözleri önünde alev alev yanan otobüsün içerisinde can veren 5 yaşındaki Huzeyfe Yavuz ve 18 yaşındaki teyzesi Özlem Yılmaz’ın birbirine sarılarak yangında can verdikleri ortaya çıktı.Anne Saniye Yılmaz’ın imdat çekicini alarak otobüsün camını kırıp Huzeyfe’yi camdan dışarıya çıkarmak istediği sırada küçük çocuğun bir anda elini bırakıp dumanda kaybolduğu, o sırada yan koltukta oturan teyze Özlem Yılmaz’ın küçük çocuğu koridorda bulup kucakladığı ancak bir anda harlayan alevlerin arasında kalıp can verdikleri belirtildi.Edinilen bilgiye göre Balıkesir - Edremit Karayolu Gökçeyazı Mahallesi mevkisinde Kamil Koç firmasına ait 06 LK 794 plakalı yolcu otobüsünün orta kısmındaki kahve makinesinden çıktığı iddia edilen yangın kısa sürede otobüsü sardı.

Balıkesir’de herkesin gözleri önünde alev alev yanan otobüsün içerisinde can veren 5 yaşındaki Huzeyfe Yavuz ve 18 yaşındaki teyzesi Özlem Yılmaz’ın birbirine sarılarak yangında can verdikleri ortaya çıktı.
Anne Saniye Yılmaz’ın imdat çekicini alarak otobüsün camını kırıp Huzeyfe’yi camdan dışarıya çıkarmak istediği sırada küçük çocuğun bir anda elini bırakıp dumanda kaybolduğu, o sırada yan koltukta oturan teyze Özlem Yılmaz’ın küçük çocuğu koridorda bulup kucakladığı ancak bir anda harlayan alevlerin arasında kalıp can verdikleri belirtildi.
Edinilen bilgiye göre Balıkesir - Edremit Karayolu Gökçeyazı Mahallesi mevkisinde Kamil Koç firmasına ait 06 LK 794 plakalı yolcu otobüsünün orta kısmındaki kahve makinesinden çıktığı iddia edilen yangın kısa sürede otobüsü sardı. Çıkan izdihamda otobüsün arka kapısına yönelen yolculardan bazıları ezildi, bazıları da güçlükle dışarıya çıkabildi. Otobüsten çıkmayı başaramayan 1’i çocuk 5 kişi otobüste yanarak can verdi.

Bursalı teyze ve yeğen kucak kucağa can verdi
Bursa’nın Kestel İlçesine bağlı Ümitalan Mahallesinde ikamet eden 5 yaşındaki Huzeyfe Yavuz ile 18 yaşındaki Özlem Yılmaz’ın bundan bir hafta önce Huzefe Yavuz’un annesi, Saniye Yılmaz’ın (Özlem Yılmaz’ın ablası) üniversite yıllarından arkadaşı olan bir kişinin Balıkesir’deki düğününe gittikleri 4 gün tatil yaptıktan sonrada dün Bursa’ya gelmek için otobüse bindikleri ortaya çıktı. Acılı haber genç teyze ve yeğenin ikamet ettikleri mahalleyi de yasa boğdu. İddiaya göre, teyze ve yeğene mezar olan olay şu şekilde gerçekleşti. Kız kardeşi ve evladını yolculuk ettiği aynı otobüste kaybeden anne Saniye Yılmaz yangının çıkmasının ardından imdat çekici ile otobüsün camını kırdı. 5 yaşındaki oğlunu camdan dışarıya sarkıtmak istedi. Ancak dışarıda çocuğu alacak kimse olmadığı için çaresiz kalan kadın evladını dışarıya bırakamadı. Bu sırada annesinin elini bırakan küçük çocuK bir anda dumanın arasında kayboldu. Yan koltukta oturan üniversite hazırlık öğrencisi 18 yaşındaki teyze Özlem Yılmaz yeğenini bulabilmek için koridorda orta alana doğru ilerledi. Bir süre sonra Huzeyfeye ulaşan teyze Özlem Yılmaz yeğenini kucakladı. Tam bu sırada şoför otobüsün orta kapısını açtı. İçeriye dolan hava ile birlikte otobüs birden alev aldı. Parlayan alevlerin arasında kalan teyze ve yeğen yanarak can verdi. Otopsi için morga getirilen teyze ve yeğenin cesetlerinin birbirlerine sarılmış halde oldukları öğrenildi. Cenazelerin DNA ile tespitinin ardından yakınlarına verileceği teyze ve yeğenin Ümitalan Mahallesinde akşam namazının ardından toprağa verilecekleri öğrenildi. Öte yandan, Saniye Yılmaz’ın bir süre önce eşi Şaban Yavuz’dan ayrıldığı, baba Yavuz’un Kestel’de ikamet ettiği öğrenildi.

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