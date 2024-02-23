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    4. 18 yaşındaki TikTok fenomeni Julzzess OnlyFans hesabı açtı! 1 haftada 200 bin dolar (yaklaşık 6 milyon 216 bin TL) kazandı

    18 yaşındaki TikTok fenomeni Julzzess OnlyFans hesabı açtı! 1 haftada 200 bin dolar (yaklaşık 6 milyon 216 bin TL) kazandı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    23.02.2024 13:47 | Son Güncelleme:
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    18 yaşındaki TikTok fenomeni Julzzess geçtiğimiz günlerde kendisine ait OnlyFans hesabı açınca manşetlerdeki yerini almıştı. Hayranlarını heyecanlandıran haberin sonrasında fenomen ismin hesabını açtığı ilk haftada 200 bin dolar (yaklaşık 6 milyon 216 bin TL) kazandığı iddia edildi. Fenomen ismin kazancı herkesi çok heyecanlandırdı.

    TikTok'ta geniş bir hayran kitlesine sahip olan fenomen isim Julzzess, yetişkinlere özel olarak hazırlanan ve müstehcen içerikler sunulan bir abonelik sitesinde hesap açtığını duyurdu. Sosyal medyadan gelen eleştirilere rağmen yeni yollar keşfetmenin kendisini daha mutlu hissettirdiğini dile getiren Julzzess hayran kitlesine özel içerik sağlamaya kendini adeta adadı.

    SOSYAL MEDYA KAZANCI DİKKATLERİ ÇEKTİ

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    TikTok başarısının yanında OnlyFans'ta ürettiği içerikler sayesinde geniş bir hayran kitlesine ulaşan Julzzess 1 haftada 200 bin dolar (yaklaşık 6 milyon 216 bin TL) gelir elde ettiği iddia edildi.

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    sosyal medya tiktok
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