18 yaşındaki TikTok fenomeni Julzzess OnlyFans hesabı açtı! 1 haftada 200 bin dolar (yaklaşık 6 milyon 216 bin TL) kazandı

TikTok'ta geniş bir hayran kitlesine sahip olan fenomen isim Julzzess, yetişkinlere özel olarak hazırlanan ve müstehcen içerikler sunulan bir abonelik sitesinde hesap açtığını duyurdu. Sosyal medyadan gelen eleştirilere rağmen yeni yollar keşfetmenin kendisini daha mutlu hissettirdiğini dile getiren Julzzess hayran kitlesine özel içerik sağlamaya kendini adeta adadı.

SOSYAL MEDYA KAZANCI DİKKATLERİ ÇEKTİ

TikTok başarısının yanında OnlyFans'ta ürettiği içerikler sayesinde geniş bir hayran kitlesine ulaşan Julzzess 1 haftada 200 bin dolar (yaklaşık 6 milyon 216 bin TL) gelir elde ettiği iddia edildi.