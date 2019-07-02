18 yaşından küçük çocuğa uyuşturucu satanlara ceza yağdı

Samsun’da 18 yaşından küçük çocuğa uyuşturucu sattıkları iddiasıyla yargılanan 3 kişiye 8 yıl 4 ay ile 18 yıl 9 ay arasında hapis cezası verilirken, aynı davada yargılanan 7 kişi ise beraat etti.

Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davada, aralarında 18 yaşından küçük çocuğun da bulunduğu kişilere uyuşturucu sattıkları iddia edilen şahısların yargılanması sona erdi. Mahkeme, tutuksuz olarak yargılanan şahıslardan Orhan T.’yi (24) 18 yıl 9 ay, Umut Y.’yi (27) 15 yıl 7 ay 15 gün ve Hasan K.’yi (28) ise 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırırken, Alper A.Y., Kamil S., Murat Ö., Erkan A., Kubilay K., Fatih E. ve Abdullah G.’nin ise beraatine karar verdi.

