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  4. 18 yaşından küçük kızlara fuhuş yaptıran şebekenin lideri anne ile kızı çıktı

18 yaşından küçük kızlara fuhuş yaptıran şebekenin lideri anne ile kızı çıktı

27.10.2021 12:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman'da yaşları 16 ile 18 arasında olan kız çocuklarına fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4'ü kadın 9 kişi adliyeye sevk edildi. Şebekenin liderliğini Ayşe Ş. (47) ile kızı Pınar A.'nın (20) yaptığı ortaya çıktı.

18 yaşından küçük kızlara fuhuş yaptıran şebekenin lideri anne ile kızı çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri bir şebekenin kentte 18 yaşından küçük kızlara zorla fuhuş yaptırdığı bilgisine ulaştı. Yapılan çalışma kapsamında polis, yaklaşık 150 kişinin bilgisine başvurdu. 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şebekenin, yaşları 16 ile 18 arasında değişen 10'un üzerindeki kız çocuğunu, düğün ve asker eğlencelerine götürüp orada anlaştıkları erkeklerle bağ evi ve apart dairelerde fuhuş yaptırdıkları belirlendi.

EVLİ KADINLAR DA FUHUŞ YAPIYORMUŞ

Polis, şebeke içinde evli kadınların da yine para karşılığında erkeklerle cinsel ilişkiye girdiğini saptadı. Polis ekipleri, dün belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Ayşe Ş., kızı Pınar A., A.S., A.T., Ş.C., E.C., H.Ö., A.T. ve A.Ü. gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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Fuhuş şebekesinin liderliğini ise Ayşe Ş. ile kızı Pınar A.'nın yaptığı öne sürüldü. 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Karaman fuhuş
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