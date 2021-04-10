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  4. 18 yaşındayken 50 yaşında sevgilisi vardı! ''Yaşlı kadınlarla olmaya bağımlıyım''

18 yaşındayken 50 yaşında sevgilisi vardı! ''Yaşlı kadınlarla olmaya bağımlıyım''

10.04.2021 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Yaşlı kadınlarla çıkmaya bağımlı" olduğunu söyleyen 32 yaşındaki adam, son beş yılda 60 yaşın altında kimseyle sevgili olmadığını şu ana kadar en yaşlı kız arkadaşının 91 yaşında olduğunu söylüyor. İlk randevusunu 18 yaşındayken 50 yaşındaki bir kadınla yapan Kyle, yaşlı kadınlar olgun insanlar'' diyor.

18 yaşındayken 50 yaşında sevgilisi vardı! ''Yaşlı kadınlarla olmaya bağımlıyım''

Bir televizyon programına katılan Kyle adındaki adam ilginç tercihleriyle dikkat çekiyor. En yaşlı kız arkadaşı 91 yaşında olan ABD'li adam, ''Yaşlı kadınlarla ilgili her şeyi seviyorum. Kokuları, hisleri, hissettirdikleri, beyaz saçları ve cinselliğe tutkuları en sevdiğim özellikleri'' diyor.

TLC’nin My Strange Addiction adlı programında konuşan Kyle, beyaz saçtan çok etkilendiğini yaşlı kadınlara olan hislerinin çok küçük yaşlarda şekillendiğini, okuldaki öğremenine aşık olduğunu ve onun da o zamanlarda 65 yaşında olduğunu tahmin ettiğini söyledi.

''YAŞLI KADINLAR DAHA OLGUN''

Kendisinin yaşındaki genç kadınların henüz hiçbir anlamda olgunluğa ulaşmaması Kylie için yeterli bir sebepmiş. Yaşlı kadınlar daha olgun ve onlarla hiç kavga etmiyorum şeklinde konuşuyor.

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