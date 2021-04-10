18 yaşındayken 50 yaşında sevgilisi vardı! ''Yaşlı kadınlarla olmaya bağımlıyım''

Bir televizyon programına katılan Kyle adındaki adam ilginç tercihleriyle dikkat çekiyor. En yaşlı kız arkadaşı 91 yaşında olan ABD'li adam, ''Yaşlı kadınlarla ilgili her şeyi seviyorum. Kokuları, hisleri, hissettirdikleri, beyaz saçları ve cinselliğe tutkuları en sevdiğim özellikleri'' diyor.

TLC’nin My Strange Addiction adlı programında konuşan Kyle, beyaz saçtan çok etkilendiğini yaşlı kadınlara olan hislerinin çok küçük yaşlarda şekillendiğini, okuldaki öğremenine aşık olduğunu ve onun da o zamanlarda 65 yaşında olduğunu tahmin ettiğini söyledi.

''YAŞLI KADINLAR DAHA OLGUN''

Kendisinin yaşındaki genç kadınların henüz hiçbir anlamda olgunluğa ulaşmaması Kylie için yeterli bir sebepmiş. Yaşlı kadınlar daha olgun ve onlarla hiç kavga etmiyorum şeklinde konuşuyor.





