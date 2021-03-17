HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 18 yıl 9 ay cezaya beraat

18 yıl 9 ay cezaya beraat

17.03.2021 16:29 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da evlenmek üzere olan emekli hemşireye ’cinsel saldırıda bulunduğu’ iddiasıyla tutuklanıp yargılandığı mahkemece 18 yıl 9 ay hapis cezası verilen şahsın avukatı kararı istinaf mahkemesine taşıdı ve tutumlu sanık hakkında beraat ve tahliye kararı çıktı.Samsun’da yaşayan eşinden boşanmış emekli hemşire 1 çocuk annesi T.K.(55) tanışıp arkadaş olup kendisine elektrikçi dükkanı açtığı O.K.(49) ile evde kavga edince komşular polise haber verdi.

Samsun’da evlenmek üzere olan emekli hemşireye ’cinsel saldırıda bulunduğu’ iddiasıyla tutuklanıp yargılandığı mahkemece 18 yıl 9 ay hapis cezası verilen şahsın avukatı kararı istinaf mahkemesine taşıdı ve tutumlu sanık hakkında beraat ve tahliye kararı çıktı.
Samsun’da yaşayan eşinden boşanmış emekli hemşire 1 çocuk annesi T.K.(55) tanışıp arkadaş olup kendisine elektrikçi dükkanı açtığı O.K.(49) ile evde kavga edince komşular polise haber verdi. Karakolluk olan taraflardan T.K. adlı kadın O.K.’nin kendisine farklı tarihlerde darp edip bıçak çekip 2 kez tecavüz ettiğini iddia ederek polise şikayette bulundu. Gözaltına alınan O.K. 25 Şubat 2020 tarihinde Samsun Adliyesine sevk edilip çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. O.K. hakkında "cebir şiddet uygulayarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, konut dokunmazlığını ihlal ve nitelikli cinsel saldırı" suçlarından Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesi 16 Eylül 2020 tarihinde verdiği kararda, tutuklu yargılanan O.K.’nin "cebir şiddet uygulayarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından ayrı ayrı beraatlerine karar verirken, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan ise 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıp tutukluluk halinin devamına hükmetti.
O.K.’nin avukatı Ata Giritli dava dosyasını istinaf mahkemesine taşıdı. Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesinde bugün görülen davada, Av. Ata Giritli yaptığı savunmada, "Müşteki daha önce 2 kez zorla tecavüze uğradığını iddia etmiş ancak bu konuda şikayetçi olmamış. Evde aralarında sesli münakaşanın adliyeye intikal etmesi sonucu böyle bir yalan uydurmaya çalışmıştır. Bu olay iki sevgili ve birlikte yaşayan kişiler arasındaki ekonomik nedenlerden meydana gelen huzursuzluk sonucu bir kavgadır. Zorla ve tehditle cinsel saldırı söz konusu değildir. Müvekkilim hakkında Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesinde haksız şekilde mahkumiyete karar verilmiştir. Bu mahkumiyet kararının kaldırılmasına ve müvekkilimin bu suçlardan beraatine ve tutukluluk halinin sona erdirilerek tahliyesine karar verilmesini talip ve arz ederim" dedi.
Samsun 3. Ceza Dairesi tutuklu bulunan O.K.’nin "nitelikli cinsel saldırı" suçundan beraatine ve tahliyesine karar verirken, darp sonucu yaralama suçundan da uzlaştırmaya tabi tutulmasına hükmetti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Herkes korkup, iğreniyor! 14 yıldır bu işi bedavaya yapıyor Herkes korkup, iğreniyor! 14 yıldır bu işi bedavaya yapıyor
İcra için gelen avukatı öldürmüştü! Mahkemeden flaş kararİcra için gelen avukatı öldürmüştü! Mahkemeden flaş karar
İETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptıİETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptı

En Çok Okunan Haberler

Hakaret davasında İmamoğlu'nun cezası belli oldu

Hakaret davasında İmamoğlu'nun cezası belli oldu

İki doz koronavirüs aşısı olana karantina yok

İki doz koronavirüs aşısı olana karantina yok

Doğadan topladı, zengin oldu!

Doğadan topladı, zengin oldu!

Akaryakıtta tavan fiyat kararı!

Akaryakıtta tavan fiyat kararı!

Lüks villadaki vahşet kan dondurmuştu! Yeni detay

Lüks villadaki vahşet kan dondurmuştu! Yeni detay

Son seçim anketindeki oy oranları dikkat çekti

Son seçim anketindeki oy oranları dikkat çekti

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik toplantı sonrası açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik toplantı sonrası açıklama

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

4 kişinin ölümüne neden olan tır şoförünün ifadesi ortaya çıktı

4 kişinin ölümüne neden olan tır şoförünün ifadesi ortaya çıktı

İşkenceci eşini öldüren Melek İpek'ten dehşete düşüren sözler

İşkenceci eşini öldüren Melek İpek'ten dehşete düşüren sözler

İETT çalışanını taciz eden kadına tepki yağıyor

İETT çalışanını taciz eden kadına tepki yağıyor

Diğer Haberler

Çanakkale zaferi ile ilgili kolay çizimler | Çanakkale zaferi resmi çizimi

Çanakkale zaferi ile ilgili kolay çizimler

Diyarbakır'da 2 çocuk annesi, boğazına sarılı yazmayla evde ölü bulundu

Dehşet! 2 çocuk annesi, boğazına sarılı yazmayla ölü bulundu

Tartışma yaratmıştı! Falezlere aydınlatma projesi durduruldu

Tartışma yaratmıştı! Falezlere aydınlatma projesi için flaş karar

Burdur'da korkunç olay! 17 yaşındaki genç kız, parkta tartıştığı erkek tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Korkunç olay! 17 yaşındaki genç kız öldürüldü

İcra memurlarıyla evine gelen avukatı öldüren zanlı tutuklandı

İcra için gelen avukatı öldürmüştü! Mahkemeden flaş karar

18 Mart'ta EFT yapılıyor mu? EFT kaça kadar yapılıyor?

18 Mart'ta EFT yapılıyor mu? EFT kaça kadar yapılıyor?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.