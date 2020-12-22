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18 yıl hapis cezası olan firari kendi evinde yakalandı

22.12.2020 19:18 | Son Güncelleme:
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18 yıl hapis cezası olan firari kendi evinde yakalandı

Edirne’de, hakkında ‘kasten adam öldürme suçundan’ 18 yıl kesinleşmiş cezası olan firari, jandarma ekiplerince yakalandı.

Edirne’de, hakkında ‘kasten adam öldürme suçundan’ 18 yıl kesinleşmiş cezası olan firari, jandarma ekiplerince yakalandı. JASAT TİM’lerinin düzenlediği operasyonda şahıs, Merkeze bağlı Tayakadın Köyü’ndeki evinde kıskıvrak yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, 17 Aralık 2020 günü saat 17.20 sıralarında Edirne Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve 1. JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ile KEP-KAFES programları üzerinden aranan şahıslar hakkında yapılan koordineli çalışmada, Tayakadın Köyü nüfusuna kayıtlı B.C. (36) isimli şahsın, ‘Kasten adam öldürme’ suçundan arandığı ve hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Şahsın Edirne Merkez Tayakadın köyüne geldiğinin tespit edilmesinin ardından, jandarma ekipleri tarafından Tayakadın köyünde yapılan titiz ve başarılı operasyon neticesinde yakalandığı bildirildi. Soruşturma sürüyor.

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