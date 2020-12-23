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  4. 18 yıl hapis cezasıyla aranan firari Osmaniye’de yakalandı

18 yıl hapis cezasıyla aranan firari Osmaniye’de yakalandı

23.12.2020 16:02 | Son Güncelleme:
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Osmaniye’de, hakkında silahlı yağma suçundan kesinleşmiş 18 yıl 3 ay 30 gün hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), silahlı yağma suçundan aranan A.K.

Osmaniye’de, hakkında silahlı yağma suçundan kesinleşmiş 18 yıl 3 ay 30 gün hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), silahlı yağma suçundan aranan A.K. isimli şahsın Sumbas ilçesinde olduğu bilgisine ulaştı. İlçeye bağlı Yazıboyu köyüne düzenlenen operasyonla şahıs saklandığı evde kıskıvrak yakandı.
Gözaltına şahsa, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafından “Silahlı Yağma” suçundan 18 yıl 3 ay 30 gün hapis cezası verildiği öğrenildi.
Adli makamlara sevk edilen A.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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