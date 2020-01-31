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  4. 18 yıl hapisle aranan kişi, 3 aylık takip sonucu yakalandı

18 yıl hapisle aranan kişi, 3 aylık takip sonucu yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 12:21 | Son Güncelleme

SİİRT'te, hakkında 'kastan öldürme ve kasten yaralama' suçlarından kesinleşmiş 18 yıl 15 gün hapis cezası olan H.İ., jandarma ekiplerinin 3 aylık takibi sonucu yakalandı.

18 yıl hapisle aranan kişi, 3 aylık takip sonucu yakalandı

Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)- SİİRT'te, hakkında 'kastan öldürme ve kasten yaralama' suçlarından kesinleşmiş 18 yıl 15 gün hapis cezası olan H.İ., jandarma ekiplerinin 3 aylık takibi sonucu yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında 'kasten öldürme ve kasten yaralama' suçlarından kesinleşmiş 18 yıl 15 gün hapis cezası olan H.İ.'nin yakalanmasına yönelik ortak çalışma başlattı. Ekiplerce yürütülen 3 aylık takibin ardından H.İ., Şirvan ilçesine bağlı Kırtepe köyünde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüpheli, jandarmadaki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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18 yıl hapisle aranan kişi, 3 aylık takip sonucu yakalandı

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