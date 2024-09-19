18 yıl önce kaybolmuştu! Oğlunun evi ve bahçesi çembere alındı

Kastamonu'da Azdavay ilçesinde Gümürtler köyünde yaşayan Hatice Musaoğlu 2006 yılında kaybolması üzerine, üzerine aile durumu jandarmaya bildirmişti. Yapılan çalışmalar sonucunda Musaoğlu bulunamayınca, çalışmalar bir süre sonra sonlandırıldı.

KIZLARI TELEVİZYONA ÇIKINCA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Musaoğlu'nun kızları Müge Anlı'nın programına katılarak annelerinin kaybolmasıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Programdaki ifadeleri ihbar kabul eden Azdavay Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Kız kardeşler, kardeşleri Aydın Musaoğlu'ndan şüphelenirken, abi Musaoğlu yayına katılmıştı. Annesini öldürdüğünü ağzından kaçıran abi, herkesi duyanları hayrete düşürmüştü. Yayın sonrası otelden çıkıp kayıplara karışan Musaoğlu, başlatılan operasyon kapsamında Kastamonu Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından otobüste yakalanarak, gözaltına alındı.

CENAZEYİ BAŞKA BİR YERE TAŞIDI

Müge Anlı'nın programına katılan kızları, oda kavgası yüzünden Hatice Musaoğlu ile kavga eden Aydın ve Nevin Musaoğlu hakkında iddialar peş peşe sıralandı. Hatice Musaoğlu'nun kız kardeşinin iddiasına göre Aydın Musaoğlu, kayıptan sonra bahçeye mezar şeklinde bir çukur açıp öldürdüğü annesini oraya gömmüştü. Bu durum fark edilince cenazeyi başka bir yere taşıdığı öne sürüldü.

''BABAM, BABAANNEMİ ÇUVALA KOYDU''

Aydın Musaoğlu'nun o dönem 4 yaşlarında olan kızının “Babam, babaannemin başına vurdu. Sonra da çuvala koyup götürdü” şeklinde akrabalarına anlatımlarda bulunduğu da iddialar arasındaydı.

OĞLUNUN EVİNİN BAHÇESİ KAZILMAYA BAŞLANDI

Kayıp kadınla ilgili o dönem oğluyla birlikte yaşadığı evin bahçesinde kepçeyle kazı yapılmaya başlandı.

Aynı zamanda polis ekipleri tarafından evin garajının tavanı ve tabanında da betonlar kırılarak detaylı bir arama çalışması yapılıyor. (AA - İHA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır