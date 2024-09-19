18 yıl önce kaybolmuştu! Oğlunun evinin ve bahçesi çembere alındı

Kastamonu'da Azdavay ilçesinde Gümürtler köyünde yaşayan Hatice Musaoğlu 2006 yılında kaybolması üzerine, üzerine aile durumu jandarmaya bildirmişti. Yapılan çalışmalar sonucunda Musaoğlu bulunamayınca, çalışmalar bir süre sonra sonlandırıldı.

KIZLARI TELEVİZYONA ÇIKINCA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Musaoğlu'nun kızları bir televizyon programına katılarak annelerinin kaybolmasıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunarak, kardeşleri Aydın Musaoğlu'ndan şüphelendiklerini ifade ettiler. Programdaki ifadeleri ihbar kabul eden Azdavay Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Oğlu Aydın Musaoğlu, Kastamonu Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

OĞLUNUN EVİNİN BAHÇESİ KAZILMAYA BAŞLANDI

Kayıp kadınla ilgili o dönem oğluyla birlikte yaşadığı evin bahçesinde kepçeyle kazı yapılmaya başlandı.

Aynı zamanda polis ekipleri tarafından evin garajının tavanı ve tabanında da betonlar kırılarak detaylı bir arama çalışması yapılıyor. (AA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır