18 yıldır aynı bölgede görev yapan trafik polisine emeklilik pastası

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE’nin en işlek caddesi olan Bankalar Caddesi'nde esnaf, bölgede 18 yıldır görev yapan trafik polisi Zeki Ergen (55) için, mesleğinin son gününde uğurlama pastası kesti. Emekli olan Ergen için birçok kişi sosyal medyadan 'Bize az ceza yazmadı' paylaşımlarında bulundu. Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli motosikletli trafik polisi Zeki Ergen, emekli oldu. Zeki Ergen için, 18 yıldır görevli olduğu bölgedeki Bankalar Caddesi'nde esnaf, veda pastası kesti. Duygulu anlar yaşayan polis memuru Zeki Ergen, "İyi günde, kötü günde 18 yıla yakın bir zamanda bu caddede beraber olduk. Yardımcı oldunuz. Teşekkür ediyorum, hakkınızı helal edin” dedi. NİĞDE’NİN ZEKİ DAYISIYDI Kentte 'Zeki Dayı' olarak bilinen Zeki Ergen’in emekli olduğunu öğrenen birçok vatandaş ise sosyal medyadan paylaşımda bulundu. "'İki kere cezasını yedim, sağ olsun, gayri emekli olsun inşallah o da ceza yer ne diyelim.' 'Bankalar Caddesi sensiz olmaz Zeki Abi', Zeki Dayı Niğde’de bir markadır, Az ceza yazmadı bana, bu dayıyı tanımayan kimse yok, herhalde adaylığını koysa açık ara birinci olur', 'Motosikleti kime kaldı acaba, yıllardır aynı yerde görev yapıyor.' 'Çok millete ceza yazdı, 30 yasındayım, adam bildim bileli trafik polisi' şeklinde yorumlar yapıldı.

