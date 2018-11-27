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18 yıldır beklediği böbrek Antalya'da nakledildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 10:14 | Son Güncelleme

HATAY'ın İskenderun ilçesinde 18 yıldır böbrek nakli için bekleyen Zübeyde Bilen (54), Antalya'da beyin ölümü gerçekleşen A.D.'nin (62) bağışlanan böbreğiyle hayata tutundu.

18 yıldır beklediği böbrek Antalya'da nakledildi

Selma KUNAR/ANTALYA, (DHA) - HATAY'ın İskenderun ilçesinde 18 yıldır böbrek nakli için bekleyen Zübeyde Bilen (54), Antalya'da beyin ölümü gerçekleşen A.D.'nin (62) bağışlanan böbreğiyle hayata tutundu. Bilen, bağış yapan aileye teşekkür ederek, "Onlara minnettarım" dedi.
İskenderun'da 18 yıl önce polikistik böbrek hastası tanısı koyulan ve malulen emekli olan Zübeyde Bilen, bu sürede, haftada 3 gün diyalize girdi. Eşinin kendisine böbrek vermek istediğini; ancak doku uyumsuzluğu nedeniyle bunun gerçekleşmediğini anlatan Bilen, hastalığının genetik olması nedeniyle kardeşlerinden, anne ve babasından böbrek alamadığını kaydetti. Bilen, "Kardeşlerimde bu hastalık yok; ama ileride ortaya çıkabileceği gerekçesiyle doktorlar kardeşlerimden böbrek naklinin uygun olmadığını söyledi" diye konuştu.
UMUT PEŞİNDE ANTALYA'YA GELDİ
Nakil umudunu 18 yıl boyunca yitirmediğini dile getiren Zübeyde Bilen, yaptığı araştırmalarda Antalya'nın organ naklinde önde şehir olduğunu öğrendiğini, eşiyle 3 yıl önce kente geldiğini söyledi. Bilen, Antalya'daki merkezde diyalize girdiğini ve merkezin tek odalı konuk evinde kaldığını belirtti. Bilen, 2 yıldır organ bekleme listesinde olduğunu kaydederek, yaklaşık 1 hafta önce kadavradan organ bulunduğu haberi üzerine büyük mutluluk yaşadığını söyledi.
Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi Organ Nakli Merkezi Müdürü ve Cerrahi Sorumlusu Doç. Dr. Tuğrul Çakır başkanlığındaki ekip tarafından gerçekleştirilen böbrek nakliyle sağlığına kavuşan Zübeyde Bilen, doktorlarına teşekkür etti. Manavgat'ta evinde düşmesi sonucu beyin ölümü gerçekleşen A.D.'nin böbreğiyle hayata tutunan Bilen, "Allah bağış yapan aileden razı olsun. Onlara minnettarım" dedi.
HER BÖBREĞİ 21 SANTİMDİ
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Sorumlu Uzman Yardımcısı Doç. Dr. Arif Aslaner, Zübeyde Bilen'in polikistik böbrek hastası olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Zübeyde hanımın her bir böbreğinde de çok sayıda kist vardı. Hastamızın her iki böbreği yaklaşık 21 santim boyutuna kadar büyümüş. Oysa ki normal bir böbreğin büyüklüğü 9- 10 santimdir. Neredeyse normal bir böbrek dokusu kalmayacak kadar büyüktü. Bu nedenle 18 yıldır diyalize giriyordu. Naklettiğimiz böbrekle artık sağlıklı şekilde hayatına devam edecek."
Doç. Dr. Aslaner, Zübeyde Bilen'in ilerleyen günlerde taburcu olacağını dile getirdi.

FOTOĞRAFLI

18 yıldır beklediği böbrek Antalya'da nakledildi

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