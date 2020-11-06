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18 yıldır evden dışarı çıkmayan kadın yürüyemedi

YAŞAM HABERLERİ  | 06.11.2020 14:11 | Son Güncelleme

Polis, İspanya’nın Malaga kentinde neredeyse 20 yıldır evden dışarı çıkmayan kadının yanına geldiğinde, kadın egzersiz eksikliği nedeniyle düzgün yürüyemiyordu.

18 yıldır evden dışarı çıkmayan kadın yürüyemedi

Yaklaşık 20 yıldır annesi ve kız kardeşiyle birlikte evden çıkmayan kadın, hastaneye kaldırıldı.

İspanya’da yaşayan bir kadın 18 yıldır evden dışarı çıkmadı.
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47 yaşındaki kadın hayatının son 18 yılını evden dışarı çıkmadan geçirdi. Polis, kadının bacak kaslarının egzersiz eksikliği nedeniyle güçsüzleştiğini ve yürümede zorluk çektiğini belirtti.

Amcaları tarafından kayıp bildirimi yapılmasının ardından polisler kadına ulaşmaya çalışmıştı. Polis kontrolünün ardından kimliğinin 20 yıldır yenilenmediğini fark eden polisler, bu süre zarfında kadının doktora veya hastaneye gitmiş olduğuna dair bir kanıt bulamadılar.

Polisler, kadının egzersiz eksikliği nedeniyle yürüme güçlüğü çektiğini belirtti.
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Bir polis sözcüsü yaptığı açıklamada “Polis memurları, Malaga’da 18 yıldır evden çıkmayan 47 yaşında bir kadın buldu. ” dedi.

Yeğenini neredeyse 20 yıldır görmeyen amcaları tarafından 47 yaşındaki kadın kayıp olarak bildirilmişti. Polis sözcüsü yaptığı açıklamada “Bu 18 yıl içinde dışarıda bulunduğuna dair herhangi bir resmi kayıt görülmedi. Kimliğinin 2001’den beri değiştirilmediği görülen kadının bu süre içinde herhangi bir medikal yardım aldığına dair kanıt bulunamadı. Kadın bulunduğunda, egzersiz eksikliği nedeniyle bacak kasları güçsüzleşmişti ve yürümede güçlük çekiyordu” dedi.

Kadının 20 yıldır kimliğini yenilemediği ortaya çıktı.
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Kadının yaşlı annesi ve kendisine yakın yaşlardaki kız kardeşiyle birlikte yaşadığını söyleyen polis “Kız kardeşleri nadiren dışarı çıkarak evin eksiklerini gideriyordu ve komşularıyla pek ilişki kurmuyorlardı. Kadının risk altında olabileceği endişesi nedeniyle mahkeme emriyle mülke erişim kararı çıkarıldı” dedi.

Ailenin üç üyesi de sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi. Polis soruşturmasının odağındaki kadının kendini neden eve hapsettiğine dair bir bilgi ise verilmedi.

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