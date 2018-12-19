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18 yıldır her gün ölüm korkusuyla uyuyorlar!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2018 07:37 | Son Güncelleme

Bartın’ın Kozcağız beldesine bağlı Özbaşı köyü 18 yıldır büyük korkuyla hayatını sürdürüyor. Her yeni güne heyelan yaşayacakları korkusuyla uyanan mahalle sakinleri, bölgenin 2000 yılından bu yana heyelan bölgesi olarak geçtiğini ancak vadedilen konutların kendilerine sunulmadığını söylüyor.

Mağduriyet yaşadığını söyleyen köy sakinleri her gün ölüm riski ile uyumaktan korktuklarını söylüyor. 18 yılda yalnızca 4 aileye yardım edilen köyde geride kalan 19 aile duruma isyan ediyor ve yetkililerin kendisine el uzatmasını bekliyor.

Özbaşı Köyü'nün 18 yıllık kabusu

Bartın’ın Kozcağız beldesine bağlı Özbaşı köyü sakinleri, 18 yıldır heyelan korkusuyla yaşıyor. Heyelan nedeniyle bazı evlerin yıkıldığı ve diğer evlerinde tehlike sınırı içerisinde bulunduğu köy 2000 yılında heyelan bölgesi ilan edildi. Heyelan bölgesi olduğu ve boşaltılması için çalışmaların yapıldığı köyde alt ve üst yapı yatırımları da durduruldu.
Bölgeye gelen yetkililerin Kozcağız Beldesi’ne yapılacak olan afet evleri için köylülere vaatte bulunmasının ardından aradan geçen 18 yılda sadece 4 aile afet konutlarına yerleşti. Geride kalan 19 aile içinde devam eden mahkeme süreçleri nedeniyle gelişme yaşanmadı. Her gün ölüm riski ile uyumaktan korktuklarını söyleyen köy sakinleri yetkililerden soruna çözüm istedi. Sorunlarını sık sık dile getirdiklerini belirten mağdur vatandaşlar, aradan geçen sürede herhangi bir gelişme yaşanmamasına tepki gösterdi.
Köy Muhtarı Zülgarı Ünlük, yaptığı açıklamada, “4,5 yıllık muhtarım. Bu konu için 20 sefer İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne gittim. Mahkeme sürecinin olduğu ve sonuçlanmasının ardından evlerin yapılacağı söyleniyor. Köylü mağdur durumda ve çözüm bekliyoruz” dedi.
Köy sakinlerinden İbrahim Heper de, "2000 yılından bu yana heyelan nedeniyle mağdur durumdayız. Gözümün önünde dayımın binası yıkıldı. Devlet büyüklerime sesleniyorum. 2000 yılından bu yana mağduruz. Mağduriyetimiz giderilsin” diye konuştu.
Damadı ve kızının köyde tehlike içerisinde yaşadığını kaydeden Yaşar Hepdemir ise, “Bu mahalle risk altında. Bir yağmur başlayınca acaba ne olacak diye bekliyoruz. Buraya yatırımda yok. Heyelan bölgesi diye yatırım da yapılmıyor. Mağdur durumdayız ve mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.
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