18 yılı diyalizde geçen Handan hemşirelik hayali kuruyor

Selma KUNAR/ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da yaklaşık 12 yıl periton diyaliz, 6 yıl da hemodiyalize giren Handan Avkan (28), Konya'da geçirdiği trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen R.Ü.'nün böbreğiyle hayata tutundu. 10 yaşından bu yana şifa arayan, eğitim hayatına bu nedenle devam edemeyen genç kızın en büyük hayali ise liseyi dışarıdan bitirerek hemşire olmak.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde dünyaya gelen Avkan ailesinin 5 çocuğundan biri olan Handan Avkan'a, ilkokula devam ederken kronik böbrek yetmezliği tanısı konuldu. Aile, kızlarının hastalığı nedeniyle bulundukları ilçeden Van'a göç etti. Avkan ailesi 2011 yılındaki Van depreminin ardından da Antalya'ya yerleşti. Haftada 3 gün diyalize girmek zorunda kalan Handan Avkan, ortaokuldan sonra eğitimine son verdi. 12 yıl boyunca periton diyaliz tedavisi gören, son 6 yıl da hemodiyalize giren genç kıza umut Konya'dan geldi. Handan Avkan, Konya'da geçirdiği trafik kazası sonucu 30 Ağustos'ta beyin ölümü gerçekleşen R.Ü.'nün bağışlanan böbreğiyle yeniden hayata tutundu. Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi Organ Nakli Merkezi Cerrahi Sorumlusu Doç. Dr. Tuğrul Çakır ve ekibinin başarılı bir operasyonla naklettiği böbrekle sağlığına kavuşan Handan Avkan, şimdi çocukluk hayali olan hemşirelik okumak istiyor.

'EĞİTİM HAYATIM YARIM KALDI'

Yaşadıklarını, "Diyaliz beni çok yıpratıyordu. Okula gidiyordum ama bir şey anlamıyordum. Sağ olsunlar öğretmenlerim yardımcı oldu ve ortaokulu bitirdim" diyerek anlatan Handan Avkan, Antalya'ya yerleştikten sonra önce Akdeniz Üniversitesi Hastanesi daha sonra da Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gördüğünü, bekleme listesinde umudunu hiç yitirmediğini söyledi.

Yapılan bağışla sağlığına kavuştuğunu aktaran Handan Avkan, hastalığı nedeniyle kaybettiklerini elinden geldiğince telafi etmeye çalıştığını belirtti. Avkan, "Ergenlik çağında tabii bu hastalığı kabullenmeye çalışmak çok sıkıntılıydı. Eğitimime ara vermek zorunda kaldım. Ama Halk Eğitim Merkezi'nin kurslarına gittim ara sıra. Sıkıntımı böyle gidermeye çalıştım. Kendimi oyaladım" dedi.

'HEMŞİRE OLMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIM'

Sağlığına kavuştuktan sonra liseyi dışarıdan bitirmek için çalışacağını söyleyen genç kız, "Küçüklüğümden beri sağlıkla ilgili bir iş yapmak istedim. Hemşire olmak istiyordum. İnşallah dışarıdan liseyi bitirip hemşire olurum" diye konuştu. Kendini toparlaması için belli bir süre gerektiğini de sözlerine ekleyen Avkan, "İnşallah daha sonra hayatıma devam ederim" dedi.

'ALLAH DARDA KALAN HERKESE BU SEVİNCİ YAŞATSIN'

Anne Raziye Avkan (56), kızının sağlığına kavuşmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyleyerek gözyaşlarını tutamadı. Anne Avkan, "Kızım nakil oldu artık sağlığına kavuştu. Çok mutluyum. Şu anda yaşadığım sevinci Allah darda kalan herkese yaşatsın" diye konuştu.

'HANDAN BİZE VERDİĞİ SÖZÜ TUTACAK'

Ekibiyle birlikte böbrek nakli ameliyatını gerçekleştiren Doç. Dr. Tuğrul Çakır, Handan Avkan'ın 18 yıl diyalizle yaşayarak bu yaşa kadar gelen bir hasta olduğunu vurguladı. 30 Ağustos'ta kadavradan yapılan bağışla böbrek nakli gerçekleştirdiklerini kaydeden Doç.Dr. Çakır, "Hastamız artık rahatlıkla su içebiliyor" dedi.

Handan Avkan'ın yarım kalan eğitim hayatını tamamlamak için kendilerine söz verdiğini de söyleyen Doç. Dr. Çakır, "İnşallah Handan bize verdiği sözü tutacak ve sağlık ordusunda bir nefer olarak görev alacak" diye konuştu.

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