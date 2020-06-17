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18 yıllık cinayet kırık cam parçası sayesinde aydınlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2020 10:37 | Son Güncelleme

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 18 yıl önce işlenen Mehmet Ali Arslan cinayeti, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından oluşturulan özel ekip tarafından çözüldü. Delil poşetinde bulunan kırık cam parçasındaki parmak izinden yakalanan A.Ü.'nün, yakalanma korkusuyla 18 yıldır hiçbir kamu kurumunda işlem yaptırmadığı belirlendi.

18 yıllık cinayet kırık cam parçası sayesinde aydınlatıldı

Manavgat'ın Örenşehir Mahallesi'ndeki Nazar Tatil Sitesi'nde 7 Ocak 2002'de bekçi Mehmet Ali Arslan, öldürülerek cesedi sahile gömüldü. O dönem yakalanan ve mahkemece cezalandırılan şüpheli, cezası Yargıtay tarafından bozulmasının ardından beraat etti.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı'nın Mehmet Ali Arslan cinayetiyle ilgili bir süredir yürüttüğü çalışmalar kapsamında, JASAT tarafından da özel ekip oluşturuldu. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda olayla ilgili dosyada o dönemki tanık ifadeleri, suç delilleri ve olay yerinde yeniden çalışma yapıldı. Cinayetin olduğu bölge ve civar köylerde, yeniden yapılan araştırma ve vatandaşlarla yapılan görüşmelerin ardından JASAT ekibi, yakın bir mahallede yaşayan A.Ü.'nün şüpheli olduğunu değerlendirdi.

Şüpheli A.Ü.'nün yapılan araştırmasında, 2002 yılından bu yana kimliğini hiç değiştirmediği ve hiçbir kamu kuruluşunda işlem yaptırmadığı saptandı. Şüphelinin sosyo-ekonomik durumunu da araştıran JASAT ekipleri, A.Ü.'nün davranışlarıyla olay tarihinden bu yana kendisini sakladığını değerlendirdi. A.Ü.'yü günlerce takip eden jandarma ekipleri, şüphelinin alkol bağımlısı olduğu, uyku problemi yaşadığı ve gece yarısında uyanarak alkol aldığını tespit etti.

PARMAK İZİ KIRIK CAMDAKİYLE EŞLEŞTİ

Jandarma tarafından 15 Haziran günü gözaltına alınan A.Ü.'nün parmak izi, olay tarihinde cinayetin işlendiği yerde bulunan ve delil olarak saklanan kırık bir cam parçasında bulunan parmak iziyle eşleşti. A.Ü., uzman ekip tarafından alınan ifadesinde, cinayeti işlediğini itiraf etti. A.Ü., olayın olduğu gece çok alkol aldığını, tartıştığı Mehmet Ali Arslan'ın kendisini dövdüğünü söyledi. Bunun üzerine yanında taşıdığı bıçakla, Mehmet Ali Arslan'ı öldürdüğünü anlatan A.Ü cesedi sahile taşıyarak kuma gömdüğünü aktardı. A.Ü., bu olaydan kimseye bahsetmediği gibi hiç evlenmediğini, 'yakalanma' korkusuyla hiçbir kamu kurumunda işlem yaptırmadığını da kaydetti.

Şüpheli A.Ü., itiraflarının ardından cumhuriyet savcısının da katıldığı ve jandarma tarafından geniş güvenlik önlemlerinin alındığı yer göstermede cinayeti nasıl işlediğini ayrıntılarıyla anlattı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan A.Ü., sağlık kontrolünün ardından dün adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan A.Ü., tutuklanarak cezaevine kondu.

DHA

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