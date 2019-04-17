18 yıllık hemşire cinayeti gizemini koruyor

Karabük’te hemşire Nejla Beşevli’nin evinde bıçaklanarak hunharca öldürülmesi, 18 yıldır gizemini koruyor.

Karabük Devlet Hastanesinde hemşirelik yapan Nejla Beşevli, 16 Mart 2001 tarihinde işe gelmeyince mesai arkadaşlarının polise haber vermesi sonrası evinde kanlar içinde cesedi bulunmuştu. 18 yıl önce polis ekiplerince yapılan incelemede Nejla hemşirenin bir gün önce çektiği maaşı ve ziynet eşyalarının olmadığı, cinayetin de bu yüzden işlendiği üzerinde durulmuştu. Aradan geçen 18 yılda Nejla hemşirenin cinayeti gizemini hala korurken, yakınları katil ya da katillerin bir gün yakalanacağı umudunu taşıyor. Abla Emine Demirci, 18 yıldır günlerinin ağlayarak geçtiğini, anneleri Ayşe Beşevli’nin ise 14 yıldır yatağa mahkûm olduğunu söyledi. Demirci, cinayetin bir gün mutlaka aydınlatılacağı umutlarını sürdürdüklerini belirterek, “Yakın çevresi, komşuları, hastane personeli muhakkak bunların içinde bunun eve girerken veya çıkarken biri mutlaka vardır. Herkese sesleniyorum. Bu sadece bizim değil, herkesin başına gelebilir. Kendilerini ellerini vicdanına koysun. En ufak bir ipucu, belki onlar için önemsiz bir şey varsa söylesinler. Bizim adımız ortaya çıkacak korkusunu çekmesinler. Duyarlı kişilere sesleniyorum, bir şey bilen varsa bize yardımcı olsun. 18 yıldır sürekli şu ya da bu mu yaptı diye herkesi şüpheli gibi görüyoruz” dedi.

Kardeşinin mezarının olaydan 1 yıl 1 ay 5 gün sonra yeniden açıldığını söyleyen abla Demirci, “Bunun üstünde saç kılı bulunmuş. Bu kendinin mi başkasının saçımı diye test yapmak için baş tarafından mezarı açıldı. Nasıl mezara koyduysak aynısı duruyordu. Ne bir koku, ne başka bir şey, aynısı duruyor. Bu onlara ibret olsun. En azından bunu yapanlar Allah’ın adaletinden kaçamayacak. Bilenler de söylemeyen varsa onları da Allah’a havale ediyoruz. Bir bilen varsa önemsiz olabilirken, girerken, çıkarken birilerini gören varsa emniyet güçlerine söylesinler” diye konuştu.

Demirci, 18 yıldır vicdan azabı çektiklerini ifade ederek, “Yıllarıdır hep hayalim katil zanlısı yakalandığında emniyete getirilirken bir taş alıp ona atıp bir kere canının yanması hayalini kurdum. Ben umudumu Allah’tan hiç kesmedim. 30 yılda geçse muhakkak en azından adaletin bir gün yerini bulacağına inanıyorum. En azından Allah’ın adaletinden kaçamayacağına inanıyorum. Kardeşimin kanı yerde kalmayacak. Annem bu hale düştü. Ağlaya ağlaya 14 yıldır yatağa mahkum oldu” dedi.

Öte yandan Karabük Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin cinayetle ilgili geçtiğimiz ay Nejla hemşirenin yakınları ve bazı arkadaşlarının ifadelerini alarak, dosyayı yeniden incelemeye aldığı öğrenildi.



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