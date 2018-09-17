HABER

18 yıllık kan davası barışla sonuçlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 16:28 | Son Güncelleme

Muş'un Alagün köyünde iki aile arasında 18 yıl önce bir kişinin ölümüyle başlayan kan davası barışla sona erdi

Muş'un Alagün köyünde iki aile arasındaki kan davası, "barış yemeği" ile sona erdirildi.

İl merkezine bağlı Alagün köyünde 18 yıl önce Saadettin Yalçın'ın ölümüyle Güler ve Yalçın aileleri arasında başlayan kan davası kanat önderlerinin girişimiyle barışla sonuçlandı.

Köy meydanında düzenlenen törende konuşan eski Varto Müftüsü ve kanaat önderi Zübeyir Demir, 18 yıldan beri süren kan davasının son bulmasının sevindirici olduğunu söyledi.

Demir, "İki aile barıştıkları için hepimiz sevinçliyiz çünkü Müslümanlara yakışan barıştır, kardeşliktir, birlik ve beraberliktir. Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı ve Acem'i bütün Müslümanlar kardeştir." dedi.

Alagün köyü muhtarı Efendi Ertürk de iki aile arasındaki huzursuzluğun sona erdiğini belirterek, "18 yıldan beri gelen anlaşmazlık sona erdi. Güler ve Yalçın aileleri biraz öncesine kadar küstüler. Şimdi beraber, bir arada barış yemeği yedik." diye konuştu.

Yaklaşık 600 kişinin katıldığı törende barış yemeği yenildi.

PARTNERKimliği ortaya çıktıKimliği ortaya çıktı
Adnan Menderes, Bitlis'te basın açıklaması ile anıldıAdnan Menderes, Bitlis'te basın açıklaması ile anıldı
Cansu Canan Özgen Habertürk TV'den ayrıldıCansu Canan Özgen Habertürk TV'den ayrıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
barış kan davası muş

En Çok Okunan Haberler

Yaparsın Aşkım'a damga vuran soru! İlker Ayrık cevabı duyunca şoke oldu

Yaparsın Aşkım'a damga vuran soru! İlker Ayrık cevabı duyunca şoke oldu

Yerli otomobil projesi iptal mi olacak? İlk açıklama geldi

Yerli otomobil projesi iptal mi olacak? İlk açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışılan uçak için ilk kez konuştu! Satın mı alındı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışılan uçak için ilk kez konuştu! Satın mı alındı?

'En büyük savaş'ta yeni perde! Bugün açıklanan kararla her şey değişecek!

'En büyük savaş'ta yeni perde! Bugün açıklanan kararla her şey değişecek!

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a İş Bankası yanıtı

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a İş Bankası yanıtı

Abdurrahman Dilipak'tan çok sert sözler: Allah lanet etsin

Abdurrahman Dilipak'tan çok sert sözler: Allah lanet etsin

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erdoğan'ın yeni uçağıyla ilgili CHP'li Böke'den ilginç çağrı

Erdoğan'ın yeni uçağıyla ilgili CHP'li Böke'den ilginç çağrı

Cansu Canan Özgen Habertürk TV'den ayrıldı

Cansu Canan Özgen Habertürk TV'den ayrıldı

Vali, kendisi gelmeden başlayan programdan erken ayrıldı

Vali, kendisi gelmeden başlayan programdan erken ayrıldı

Resmi Gazete kapatıldı!

Resmi Gazete kapatıldı!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 15 Ekim'de açıklayacağımız bir vizyon belgesi var

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 15 Ekim'de açıklayacağımız bir vizyon belgesi var

İETT kış tarifesi 2018: 17 Eylül Pazartesi İETT kış tarifesi sorgulama

İETT kış tarifesi 2018: 17 Eylül Pazartesi İETT kış tarifesi sorgulama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.