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18 yıllık yasak son buluyor! Uçaklarda yeni karar hazırlığı... Sıvı hesabı derdine son

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
12.12.2024 16:28
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Ulaşımda önemli yere sahip hava taşımacılığında yeni döneme geçiş yapılıyor. IATA Başkanı Willie Walsh, uçaklarda patlayıcı madde yapımını engellemek adına koyulan sıvı sınırının kaldırılabileceğini duyurdu.

18 yıllık yasak son buluyor! Uçaklarda yeni karar hazırlığı... Sıvı hesabı derdine son

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Başkanı Willie Walsh, 2006 yılının Kasım ayında başlayan sıvı kısıtlaması hakkında konuştu.

Willie Walsh, yeni nesil Bilgisayarlı Tomografi (CT) tarayıcılarının gelişimiyle birlikte, uçaklardaki sıvı madde sınırlamasının artık gereksiz hale gelebileceğini belirtti. Walsh, gelecekte bu kısıtlamanın kaldırılacağını düşündüğünü, ancak bunun ne zaman gerçekleşeceğine dair kesin bir tarih veremediğini vurguladı.

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ÜST DÜZEY GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Şu anki güvenlik uygulamaları kapsamında, uçak seyahatinde yolcular, el bagajlarında tek şişede boyutu 100 ml'yi geçen sıvıları taşıyamıyor.

Buna ek olarak güvenlik kontrolünden geçerken laptop, tablet gibi elektronik cihazlarını bagajlarından çıkarmak zorunda kalıyor.

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NE OLMUŞTU

Havaalanlarında büyük gecikmeye neden olan uygulama, 2006 yılında El-Kaide'nin 9 Eylül saldırılarına benzer şekilde bir başka terör saldırısı planının ortaya çıkması sonucunda başladı.

Heathrow Havaalanı'ndan Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'ya uçacak yedi yolcu uçağına binen teröristlerin meşrubat içinde gizlenen patlayıcılarla uçakları düşürmeyi planladığının anlaşılması üzerine ilk etapta geçici olarak el bagajında sıvı taşıma yasağı getirilmiş, ardından bu yasak gevşetilerek azami 100 mililitrelik kısıtlamaya dönüştürülmüştü.

Anahtar Kelimeler:
bagaj uçak El yapımı patlayıcı (EYP) su
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