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18. yüzyıldan beri ayakta! Artık dünyanın gözü orada olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 13:41 | Son Güncelleme

Manisa'nın 18. yüzyıl Osmanlı mimarisinin bugüne kadar bozulmadan gelen evleri Japon belgesellerine konu oldu. Tarihi Kula evlerinin farklı ülkelere tanıtılmasının amaçlandığı belgeselin turizme de katkı sağlaması amaçlanıyor.

Genelde iki katlı ve avlulu, üst katları sokağa çıkıntılı, üzeri kiremit örtülü olan, özgün ahşap yapısı, alçı ve kalem işi süslemeleriyle geleneksel Osmanlı sanatının başarılı örneklerini sergileyen tarihi Kula evleri, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Tarihi Kula evleri Japon belgeselinde

Japonya'daki TBS kanalı da yaklaşık 10 yıldır her cuma günü yayınladığı "Dünyanın Penceresi" adlı programda, bugüne kadar bozulmadan gelen tarihi dokusuyla birçok yerli ve yabancı turistin uğrak noktası olan tarihi evleri tanıtacak.
Farklı ülkelerden tarihi şehirlere yer verilen program için ilçeye gelen prodüksiyon ekibi, 3 gün boyunca Kula'nın tarihi evlerini, dar sokaklarını ve çarşısını görüntüledi.

'SİNEMATOGRAFİK AÇIDAN BÜYÜK BİR GÖRSEL ZENGİNLİK'

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Programın yönetmeni Tomatsu Hisao, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Japonların, Türkiye ile ilgili daha çok İstanbul ve Kapadokya hakkında bilgi sahibi olduğunu, buraları neredeyse ezbere bildiğini söyledi.
Program ekibi olarak yeni yerleri araştırdıklarını anlatan Hisao, "Dünyanın pencerelerine bakan belgesel tarzında program yapıyoruz. Bu yüzden Türkiye'de, kimsenin bilmediği ama görmeye değer bir yeri, yani Kula'yı seçtik." dedi.
İlçeyi çok beğendiklerini, buranın sinematografik açından büyük görsel zenginlik barındırdığını dile getiren Hisao, şunları kaydetti:
"Her şeyden önce Kula'da güçlü bir tarih var. Özellikle geçmişte Türk ve Rum ailelerin bir arada yaşaması ilçeye farklı boyut kazandırıyor. Bunları gezip gördük. Rum ve Türk evlerinden, geçmiş yaşantılarla ilgili çok şey öğrendik.
Çok etkilendik, bu birlikte yaşama kültürüne inanamadık. Kula'da gördüğümüz sıcak karşılama bizleri şaşırttı. İnsanların bu kadar misafirperver olabileceğini düşünmemiştik.
Kapılar açıldı, herkes çok nazik davrandı. Belgeselde bunu anlatacağım özellikle. Burada kendimizi yabancı hissetmedik, insanların yüzüne bakınca birbirimize benzediğimizi fark ettim."
Belgesel ekibinin rehberi Tanoue Ryoko ise programın ülkede geniş izleyici kitlesine sahip olduğunu, gezginler ve tur şirketleri tarafından da takip edildiğini bildirdi.
Ryoko, birkaç ay içinde yayınlanacak belgeselin, Kula'ya ciddi bir turizm hareketliliği kazandıracağına inandıklarını ifade etti. (AA)
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Anahtar Kelimeler:
Manisa Kula ev

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