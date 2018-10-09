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18. yüzyıldan kalma gelenek: İnsan Kulesi Yarışması

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2018 09:31 | Son Güncelleme

İspanyaTarragona'da düzenlenen İnsan Kulesi Yarışması'nda yüzlerce insan, ''kule'' yapmak için buluştu.

2 yılda bir yapılan bu ilginç yarışma, Katalonya şehrinde büyük ilgi görüyor.

UNESCO'nun 'somut olmayan dünya mirası' listesine girdi

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32 takımın ter döktüğü yarışmayı, üst üste sekiz defa kazanan Vilafranca ekibi yine birinci tamamladı.
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18. Yüzyıl'dan bu yana yapılan geleneksel yarışlar, 'Castells' olarak da adlandırılıyor.
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İnsan kuleleri, UNESCO'nun 'somut olmayan dünya mirası' listesinde bulunuyor.
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"Birlik, güç, denge, cesaret ve bilgelik" prensibine dayanan insan kulelerinde en alttaki kalabalık, kol kola girerek hem temel desteği oluşturmaya hem de düşmelerde yaralanmaları engellemeye yarıyor.
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insan kulesi İnsan Kulesi Yarışması İspanya

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