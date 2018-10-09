18. yüzyıldan kalma gelenek: İnsan Kulesi Yarışması

2 yılda bir yapılan bu ilginç yarışma, Katalonya şehrinde büyük ilgi görüyor.

UNESCO'nun 'somut olmayan dünya mirası' listesine girdi

1 / 20 32 takımın ter döktüğü yarışmayı, üst üste sekiz defa kazanan Vilafranca ekibi yine birinci tamamladı.

2 / 20 18. Yüzyıl'dan bu yana yapılan geleneksel yarışlar, 'Castells' olarak da adlandırılıyor.

3 / 20 İnsan kuleleri, UNESCO'nun 'somut olmayan dünya mirası' listesinde bulunuyor.

4 / 20 "Birlik, güç, denge, cesaret ve bilgelik" prensibine dayanan insan kulelerinde en alttaki kalabalık, kol kola girerek hem temel desteği oluşturmaya hem de düşmelerde yaralanmaları engellemeye yarıyor.

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