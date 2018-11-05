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180 kadın üyeli kooperatif, markalaşma yolunda

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 12:48 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 2015 yılında Oylat bölgesindeki 6 kırsal mahallede ikamet eden 44 kadının bir araya gelerek kurduğu ve şu an 180 kadın üyesi bulunan Oylat Boğazı Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, ürünleriyle markalaşma yolunda ilerliyor.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde 2015 yılında Oylat bölgesindeki 6 kırsal mahallede ikamet eden 44 kadının bir araya gelerek kurduğu ve şu an 180 kadın üyesi bulunan Oylat Boğazı Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, ürünleriyle markalaşma yolunda ilerliyor.

İnegöl'ün kırsal Hamamlı, Gündüzlü, Hilmiye, Mesruriye, Bahçekaya ve Saadet mahallelerinde yaşayan 44 kadın, 2015 yılında Bursa-Eskişehir-Bilecik Kalkınma Ajansı'nın (BEBKA) da desteğiyle Oylat Boğazı Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ni kurdu. Kooperatif, her geçen yıl üye sayısını artırdı, 180 kişiye ulaştı. Kooperatifin 6 mahalleye ait tarlalarda yetiştirdiği doğal ürünlerden yapılan yiyecekler, Hilmiye Mahallesi'ndeki restoranda müşterilerin beğenisine sunuluyor.

KADINLARIN GÜÇ BİRLİĞİ

Aile bütçesine katkı için yola çıktıklarını belirten Oylat Boğazı Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Nurcan Yılmaz, "2015 yılında BEBKA destekleriyle kooperatifimizi kurduk. Aile bütçemize katkıda bulunmak amacıyla 44 kadınımızla yola çıktık. Şu an itibarıyla üye sayımız 180'e ulaştı. Burada kadınlarımız ürünlerini, sezona bağlı olarak üretiyorlar. İnternet sitemizden veya restoranımızdan satışını sağlıyoruz. Ürettiğimiz ürünler organik. 180 ailenin evine katkı sağlanıyor bu birliktelikle. Tarladan hasadı yapılan ürünler, burada gıda haline getiriliyor. Hiçbir katkı maddesi kullanılmıyor, tamamen doğal. 2 yıldan bu yana çalışıyoruz" dedi. Markalaşma yolunda ciddi adımlar attıklarını aktaran Yılmaz, "Bölgemiz önemli bir marka kazanacaktır. Restoranımızda yöresel gıdalara yer veriyoruz. Müşterimiz daha önce tatmadıkları gıdaları burada tadıyorlar. Kahvaltılarımız, yemeklerimiz mevcut" diye konuştu.

Üyelerinin birçok alanda eğitim aldığını belirten Yılmaz, "Oylat Kaplıcaları'nın bulunduğu bölgede faaliyet gösteriyoruz. Kaplıcalara gidenler buradan geçerken restoranımıza uğrayıp, ürünlerimize tadıyorlar. Standartlara uygun olarak ürettiğimiz gıdalarla markalaşma hedefimizi yakalayacağız. Tüm üyelerimiz 32 ayrı eğitimden geçtiler. Çok daha fazla müşteriye ulaşmak istiyoruz" dedi.

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