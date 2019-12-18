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180 kiloluk kadının ‘beni kurtarın’ çığlığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2019 11:33 | Son Güncelleme

Denizli’nin Çivril ilçesinde aşırı kiloları ile mücadele eden ve 180 kilogram olan 65 yaşındaki Ulviye Akman, yanı başında duran bir poşet ilaç ile adeta yaşam savaşı veriyor.

180 kiloluk kadının ‘beni kurtarın’ çığlığı

Denizli’nin Çivril ilçesinde aşırı kiloları ile mücadele eden ve 180 kilogram olan 65 yaşındaki Ulviye Akman, yanı başında duran bir poşet ilaç ile adeta yaşam savaşı veriyor. Kimsesi olmadığı için komşularının baktığı Akman kendisine yardım eli uzanmasını bekliyor.
Çivril’in Kızılcasöğüt Mahallesinde yaşayan Akman, kilolarına bağlı olarak yaşadığı hastalıklardan dolayı hareket edemediğini belirterek yetkililerden yardım istedi. Eşi tarafından 34 yıl önce terk edilen yaşlı kadın, sağlık sorunları nedeniyle kilo almaya başladı. Akman aldığı kilolar nedeniyle yataktan çıkamaz oldu ve hareket edemeyince kilo alması hızlandı. Son bir yıl içinde aldığı kilolarla yatağa bağımlı hale gelen Akman, ayaklarının ağrıması nedeniyle yürümekte zorlanmaya başladı. İhtiyaçlarını ve ev işlerini emekleyerek yapmaya çalışan çoğu zaman da komşuların yardımıyla hareket edebilen yaşlı kadın, tedavi görüp kilolarından kurtulmak istiyor.

Yaşlı kadın kullandığı ilaçlar dolayısıyla hızla kilo aldı
Çivril Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından aldığı 509 lira engelli maaşı ile hayatını devam ettiren Akman, eşinden ayrıldıktan sonra yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle kilo almaya başladığını ve zamanla kiloların arttığını belirterek 34 yıl önce eşinin yurt dışına çıkmak için kendisinden boşandığını ve çocuklarını da alarak gittiğini ifade etti. Sağlık sorunlarına bağlı olarak kullandığı ilaçlardan dolayı hızla kilo almaya başladığını ve 180 kiloya kadar çıktığını ifade eden Akman, hiçbir işini göremediğini ve zaruri ihtiyaçlarını da emekleyerek gidermeye çalıştığını söyledi.

“Bana komşularım bakıyor”
Komşularının desteğiyle ayakta kalan ve başucunda bir poşet ilaç ile yaşam mücadelesi veren Akman, “Kilolarımdan kurtulmak istiyorum. Kimsem yok sadece engelli maaşım var hiçbir yere gidemiyorum. 180 kiloyum ve bakan kimse yok. Bir odanın içinde yaşıyorum. Ben bana bir derman bulunmasını ve bakılmasını istiyorum. Ben kurtarılmayı istiyorum onun dışında kimseden bir şey istemiyorum. Ayaklarım hiç tutmuyor ve yürüyemiyorum. Bana komşularım bakıyor” dedi.
Akman’ın komşusu 67 yaşındaki Gülsüm Özben ise ellerinden geldiği kadar kendisine bakmaya çalıştıklarını ancak Akman’a bir bakıcının şart olduğunu dile getirdi.

180 kiloluk kadının ‘beni kurtarın’ çığlığı

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