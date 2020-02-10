180 kuş türünü barındırıyor! Yayla Gölü'nü bir de şimdi görün

Buldan ilçe merkezine 8 kilometre mesafedeki Süleymanlı Mahallesi'nde bulunan Yayla Gölü, kar yağışının ardından oluşan doğal güzelliğiyle görenleri kendine hayran bırakıyor. Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü 50 hektarlık gölde, kar yağışıyla birlikte oluşan manzara, ziyaretçilerine eşsiz bir görsel şölen sunuyor. 180 tür kuşa ev sahipliği yapan göl, kent merkezinden ve çevre illerden de ziyaretçi alıyor.

'Harika bir atmosferi var'

Bazı vatandaşlar aileleriyle birlikte kar üzerinde piknik yaparken bazıları gölün etrafında yürüyüş yapıp, fotoğraf çekiyor. Çok sayıda fotoğraf ve yürüyüş gruplarını da ağırlayan göle ayrı bir güzellik katan kazlar ve karabataklar, bölgeye gelen turistlerin ilgisini çekiyor.

Gölün ziyaretçilerinden Sevgi Demir, Yayla Gölü'nün görülmesi gereken bir doğal güzellik olduğunu belirtip, bölgenin atmosferinin benzersiz olduğunu söyledi. Kartpostaları andıran manzarayı izleyip kar topu oynadıklarını söyleyen Demir, şu açıklamayı yaptı:

"Burası çok güzel bir yer. Harika bir atmosferi var. Muhteşem ve kartpostallık bir güzelliği gezme fırsatı yaşadık. Çocuklarımızla eğlenip kar topu oynadık. Bol bol fotoğraf çektirdik. Herkesi bu güzelliği görmeye davet ediyorum."