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1.80 metrelik çini vazo ile Guinness'e aday

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 11:55 | Son Güncelleme

BURSA’nın İznik ilçesinde, çini ve seramik ustalığı yapan Kadir Yılmaz (45), yaptığı 1 metre 80 santimetrelik çini vazo ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için başvuru yaptı.

1.80 metrelik çini vazo ile Guinness'e aday

Mehmet BULDU/BURSA, (DHA)- BURSA’nın İznik ilçesinde, çini ve seramik ustalığı yapan Kadir Yılmaz (45), yaptığı 1 metre 80 santimetrelik çini vazo ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için başvuru yaptı. Yılmaz, bu uzunlukta bir vazonunun ilk kez yapıldığını öne sürdü.
Tarihi ve doğal yapısının yanı sıra çini ve seramikleriyle ünlü olan İznik’te, 35 yıldır çini ve seramik ustalığı yapan Kadir Yılmaz, orijinal İznik işlemesiyle 1 metre 80 santimetrelik çini vazo yaptı. Yılmaz, Yaklaşık 3 ay boyunca üzerinde çalıştığı vazo ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için başvurdu. Guinness'ten haber beklediğini söyleyen Yılmaz, bu uzunlukta bir çini vazonun dünyada ilk kez yapıldığını belirterek, ''Bu vazo üzerinde 3 ay çalıştım. Görenler şaşırıyor, fotoğraf çekiniyorlar. İznik çinisinden yaptığım bu vazo ile Guinness'e adayım. Oradan gelecek haberi bekliyorum'' diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

1.80 metrelik çini vazo ile Guinness'e aday1.80 metrelik çini vazo ile Guinness'e aday

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