180 yaşını görmek için öyle şeyler yapıyor ki...

Kendisini "dünyanın ilk profesyonel biyo-hacker'ı" olarak tanımlayan 45 yaşındaki Asprey, altı ayda bir kök hücre elde edebilmek için vücudundan kemik iliği aldırıp sonra bunları tekrar kendine enjekte ediyor. BBC'nin sorularını yanıtlayan Asprey, "Bilimkurgudan bahsetmiyoruz. Birilerinin bunu yapması gerekiyor ve bu yolda ölmeye hazırım" dedi. Biyo-hacker, sağlıklı olmak için bilim ve teknolojinin yardımıyla biyolojisine müdahale eden ve bu amaçla birçok insanın çılgınlık olarak gördüğü şeyler yapan insanlar için kullanılan bir tabir. KRİYOTERAPİ, KIZILÖTESİ IŞIN BANYOSU VE BEYİN ELEKTROTLARI Ölümsüzlük peşindeki Asprey, kriyoterapi yapıyor, "kızılötesi ışın banyosuna" giriyor ve başına elektrotlar bağlıyor. Kriyoterapide likit hidrojenle soğutulan odada 2 ila 4 dakika arasında eksi 100 dereceyi aşan soğukta kalınıyor. Asprey, vücut ve beyin fonksiyonlarını geliştirmeyi amaçlayan bu tür yöntemler için şimdiye kadar bir milyon dolardan fazla para harcamış. Dave Asprey servetini yedi yıl önce satışa çıkardığı tereyağlı kahve markasına borçlu. ABD ve bazı ülkelerde satılan bu kahvede tereyağının yanı sıra saflaştırılmış hindistancevizi yağı da var.

Asprey bu kahvenin fiziksel ve zihinsel sağlığı güçlendirdiğini öne sürüyor. Şimdiye kadar 160 milyon fincan satıldığı belirtilen kahveyi aralarında Amerikalı talk-show'cu Jimmy Fallon ve oyuncu Shaline Woodley'nin de bulunduğu bazı ünlüler de tüketiyor. Kahvenin başarısından sonra 68 milyon dolarlık yatırım alan Bulletfproof 360, beslenme kitaplarından protein atıştırmalıklarına kadar pek çok şey satan bir gıda ve yaşam tarzı markasına dönüşmüş durumda. TIP EĞİTİMİ YOK Asprey, tıp ya da beslenme eğitimi görmediği için sektör içinde birçok kişi tarafından eleştiriliyor. Bu kişiler, tereyağlı kahvenin sağlıklı olmadığını da söylüyor. Dave Asprey, Bulletproof kahve için 2004'te Tibet'e yaptığı bir geziden ilham almış. 1973'te New Mexico'da doğan ve Silikon Vadisi'nde başarılı bir IT yöneticisi olan Asprey yıllar içinde kilo almış ve bir araya 136 kiloya çıkmış. Sonra da sağlığı kötüleşmiş. Meditasyon öğrenmek için Tibet'e giden Asprey'e Himalayalar'daki bir yürüyüş sırasında Tibet sığırı tereyağı içeren bir kahve ikram edilmiş.