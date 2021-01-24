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  4. 182 metrelik dev elektrik santrali bacası 4 saniyede böyle yıkıldı

182 metrelik dev elektrik santrali bacası 4 saniyede böyle yıkıldı

24.01.2021 15:35 | Son Güncelleme:
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182 metrelik dev elektrik santrali bacası 4 saniyede böyle yıkıldı

İngiltere Staffordshire’da bulunan 182 metre yüksekliğindeki elektrik santrali bacası kontrollü şekilde patlatılarak, 4 saniyede yıkıldı.

İngiltere Staffordshire’da bulunan Rugeley Elektrik Santrali’ndeki 182 metrelik baca sabah saatlerinde kontrollü şekilde patlatılarak 4 saniye içinde yıkıldı.

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Yerel medyada yer alan haberlere göre, polisin karantina sırasında bölgeye gidilmemesi uyarılarına rağmen yaklaşık 100 kişinin bölgede toplarak, bacanın yıkılma anını izlediği ifade edildi.

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Staffordshire siluetinin bir parçası olan kömürle çalışan elektrik santralinin, 53 yıllık faaliyetinin ardından 2016’dan beri kapalı olduğu ifade edildi.

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DHA

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