182 öğrenci Piri Reis gemisiyle İstanbul'dan Samsun'a yola çıktı

Çağatay KENARLI, İSTANBUL,(DHA)-GAZİ Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100.yılı programı kapsamında 81 il ve KKTC, Almanya, Fransa, Avusturya, Hollanda, Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Kazakistan'dan gelen toplam 182 öğrenci 19 Mayıs kutlamalarına katılmak için Piri Reis gemisiyle İstanbul'dan Samsun'a doğru yola çıktı.

60 SAATLİK GEMİ YOLCULUĞU

60 saat sürmesi planlanan yolculuğa çıkan öğrencileri Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Sarayburnu Sahilde demirli bulunan gemiyi el sallayarak uğurladı. Gemide yolculuğa çıkan öğrenciler kendilerini uğurlayan Bakan Kasapoğlu ve diğer yetkililere el salladı. Bu sırada sahilde geminin yola çıkışı için havai fişek gösterisi yapıldı. Gemiyi 19 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Samsun Tütün İskelesinde karşılaması bekleniyor.

"GENÇLERİMİZİ SAMSUN'DA KARŞILAYACAĞIZ"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu gemi yola çıkmadan yaptığı açıklamada, bir asır sonra yarınlarımızın ve dünyanın umudu gençlerimizle bir arada olduklarını söyledi. Kasapoğlu, "Milli mücadele ruhunu yaşatmak için 182 gencimiz 3 günlük yolculuğa çıkıyorlar. Bizde onları uğurlamaya yolcu etmeye geldik. Onlar bu yolculuk boyunca geçmişlerini öğrenecekler ve kaynaşacaklar. Milli mücadele ruhunu yine gençlerimizin omuzlarında devam ettireceğiz. 19 Mayıs günü Cumhurbaşkanımızla birlikte gençlerimizi Samsun'da karşılayacağız" dedi.

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