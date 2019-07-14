1850 rakımlı yaylada buluştular

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde bulunan 1850 rakımlı Kardüz Yaylası buluşması geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

Yayla göçlerinin tamamlandığı temmuz ayının ikinci haftasında 1850 rakımlı Kardüz Yaylası'na çıkan binlerce vatandaş, burada yaklaşık bir asırdır bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı.

Kemençe eşliğinde geniş katılımlı horon, halat çekme, yumurta taşıma, çuval yarışı gibi geleneksel oyunlar oynayan vatandaşlar, gecenin geç saatlerinde ise büyük yayla ateşi yakarak etrafında oturdu.

Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğin dedelerinden kendilerine miras kaldığını ve yaklaşık bir asırdır devam ettirildiğini belirterek, bu yıl katılımın daha da arttığını ve 5 bini aşkın bir katılım olduğunu söyledi.

Bu etkinliği örf, adet ve geleneklerin gelecek nesillere aktarması bakımından çok önemsediklerini anlatan Demircan, Gölyaka Belediyesi olarak bu geleneğin devamlılığı için her türlü desteği verdiklerini söyledi.

Gölyaka Kardüz Yaylaları Derneği Başkanı Erdoğan Somuncu ise ''Bu yıl yayla şenliğinin 82'ncisi düzenleniyor. Bizim bildiğimiz 82 yıl fakat öncesinin de olduğunu söyleyen yaşlılarımız vardı. Şenliğe 5 bin kişiye yakın vatandaş katıldı. Buranın rakımı 1850 ve burada insanlar her yıl toplanır sohbet, örf ve adetlerini sürdürür. Dedelerimizden kalan bu geleneği bizde sürdürmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.



