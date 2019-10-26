188 bin 129 kişi soyadını değiştirdi, 74 bin 708 kişi ismini düzelttirdi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmaksızın ad ve soyadı değiştirme uygulamasının 3 Kasım 2019'da sona ereceğini duyurdu. Bugüne kadar 188 bin 129 kişi soyadını değiştirdiği, 74 bin 708 kişinin de ismini düzelttirdiği belirtildi.

İçişleri Bakanlığı'dan yapılan yazılı açıklamaya göre; Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7039 sayılı Kanun geçen yıl Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Nüfus Hizmetleri Kanunu’nda yapılan bu değişiklikle Soyadı Kanunu’nun 3’üncü maddesine aykırı yazılan, yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklanan anlam değişlikleri bulunan ad ve soyadları, il ve ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilebiliyor.

YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, ad ve soyadının değiştirilmesine yönelik talepleri geçen yıl Aralık ayından itibaren ülke genelinde almaya başladı. Bu kapsamda, ülke genelinde il, ilçe nüfus müdürlüklerine ismini düzeltmek, soyadını değiştirmek isteyenlerden yoğun başvuru oldu. Başvurular sonucunda, 188 bin 129 kişinin soyadı, mahkeme kararı aranmaksızın değiştirildi. Bu kapsamda, '"Top, Koyun, Karpuz, Karabaş, Ördek, Kör, Dana, Çürük, Armut, Davul" gibi soyadları değiştirildi.