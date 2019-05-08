188 yıllık medrese ve camide restorasyon süreci tamamlandı

Hazinedar Zade Süleyman Paşa’nın vakfiyesi olan ve 1831 yılında inşa ettirilen ’Süleyman Paşa Medrese ve Camisi’nin restorasyon süreci tamamlandı. Hizmete giren Süleyman Paşa Medrese ve Camisi aynı zamanda kültür turizmine de kazandırılacak.

Canik Muhassılı ve Trabzon Valiliği yapan Hazinedar Zade Süleyman Paşa’nın vakfiyesi olan ve 1831 yılında inşa ettirilen Süleyman Paşa Medrese ve Camisi’nin restorasyon çalışmaları sona erdi. 2016 yılında Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğünce restorasyon çalışmalarına başlanan ve Saathane Meydanı Projesi içerisinde yer alan Süleyman Paşa Medrese ve Camisi 3 yıllık bir restorasyon sürecinden geçti. Yaklaşık 20 kişilik bir ekipce titiz ve aslına uygun bir restorasyon sürecinden geçen medrese ve cami at nalı şeklinde bir plana sahip. Yağma tuğladan inşa edilen ve iki katlı olan medrese ve caminin üç tarafı kapalı bir avlu şeklinde. 500 metrekare alana sahip olan ve restorasyonuna 8 buçuk milyon lira harcanan Süleyman Paşa Medrese ve Camisi çevre düzenlemesinin ardından kültür turizmine de kazandırılacak.