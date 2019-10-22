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1890 metrede renk şöleni

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 09:32 | Son Güncelleme

ERZURUM'un Aziziye ilçesinde 1890 metre yüksekteki 11 kilometrekare göl alanına sahip Kuzgun Barajı ve çevresi, sonbaharda ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'un Aziziye ilçesinde 1890 metre yüksekteki 11 kilometrekare göl alanına sahip Kuzgun Barajı ve çevresi, sonbaharda ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor. Bir tarafta yaprak döken ağaçlar, bir tarafta yeşilliğini koruyan çamla kaplı arazideki renk cümbüşü fotoğrafçıların ilgisini çekiyor.

Merkez Aziziye ilçesindeki Sırlı Deresi üzerine yaptırılan ve 1996 yılında hizmete giren Kuzgun Barajı elektrik üretimiyle ekonomiye katkı sağlarken, binlerce dönüm arazide de sulu tarım imkanı sağladı. Erzurum'da inşa edilen ilk barajlardan biri olan Kuzgun Barajı, ekonomiye katkısıyla beraber doğal gözellikleriyle de dikkat çekiyor. Çevresi çeşitli ağaçlarla kaplı olan 1890 metre rakımdaki baraj gölünde ilkbahar, yaz, sonbahar ve kış aylarında ayrı güzellikler yaşanıyor. İlkbahar ve yaz aylarında yeşilin her tonunun görmenin mümkün olduğu bölgede sonbaharda ise rengarenk bir doğayla karşılaşmak mümkün. Sarı, turuncu ve kırmızının tonlarını sergileyen ağaçlarla kaplanan alan, manzara fotoğrafçılarının akınına uğrıyor. Fotoğrafçılar, renk cümbüşünün en güzel anlarını objektiflerine yansıtırken, bazı vatandaşlar ise 11 kilometrekare alanı bulunan gölde balık avlamaya çalışıyor. Vatandaşlar, bölgedeki doğal güzelliklerin hayranlık verici olduğunu belirten dinlenmek ve balık avlamak için Kuzgun Baraj gölünü tercih ettiklerini söyledi.

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