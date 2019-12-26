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  4. 18'inci yüzyıldan oyuncakların da bulunduğu müzeye yoğun ilgi

18'inci yüzyıldan oyuncakların da bulunduğu müzeye yoğun ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 11:43 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'de mağara galerisi bulunan ve 'dünya çocukları'nın tanıtıldığı tek oyun ve oyuncak müzesi olma özelliğine sahip, Gaziantep Oyun ve Oyuncak Müzesi, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Mustafa KANLI- Kadir GÜNEŞ/ GAZİANTEP, (DHA)- TÜRKİYE'de mağara galerisi bulunan ve 'dünya çocukları'nın tanıtıldığı tek oyun ve oyuncak müzesi olma özelliğine sahip, Gaziantep Oyun ve Oyuncak Müzesi, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. 18'inci yüzyıldan kalan oyuncakların da yer aldığı müzeyi ayda ortalama 25 bin kişi ziyaret ediyor.
Gaziantep Oyun ve Oyuncak Müzesi, kentin en eski mahalleleri arasında yer alan Bey Mahallesi'nde bulunuyor. Mağarada 24 ülkenin mimari yapılarının yanında yöresel kıyafetlerini giymiş maket çocuklar bulunurken müze galerilerinde de Pinokyo, Mickey Mouse, Pamuk Prenses ve 7 Cüceler, Temel Reis, pelüş oyuncaklar, uçaklar, robotlar yer alıyor. 8 farklı galeri, 2 katlı mağara ve 1700-1990 tarihleri arasında üretilen el yapımı 600’e yakın oyuncağın olduğu müze büyük beğeni topluyor.
'ÇOCUKLUĞUMUZA DÖNDÜK'
Müze çocuk ziyaretçisi kadar yetişkinleri de mutlu ediyor. Müzeyi gezen Mehmet Emin Sönmez, oyuncakları görünce çocukluğuna döndüğünü ifade ederek şunları söyledi: "Burasi bizi çocukluğumuza döndürdü. Hafızamı yokladım ve ne kadar güzel bir çocukluk geçirdiğimizi görmüş oldum. Benim de bir çocuğum var fakat evde oynayacağı alanlar sınırlı. Şu oyuncakları gördüğümde vaktimizin büyük bir kısmının sokakta geçirdiğimizi, doğayla iç içe olduğumuzu gördüm. Burada sapan vardı, kuş vururduk peşinden giderdik. Topaç çevirmek için geniş bir alana arkadaşa ihtiyaçlarımız var. Bunları düşününce dar kalıpların içerisine sıkışıp kaldığımızı görebiliyoruz. Kuş vuramamışımdır ama peşinden çok koşmuşumdur. Burada bahçede topaç çevirmek beni gerçekten duygulandırdı. Az önce bahçede topaç çevirdim gelen çocuklar ilgiyle izledi ama ne olduğunu bilmiyorlardı. Bu oyuncakların unutulup gitmemesi içi bu müze çok önemli. Keşke bunları projelerle ilkokul çocuklarına okulda topaç, çelik çomak, yakar top oynattırabilsek. Bence bu müzenin tüm Türkiye'de yapılmasını sağlamak için yeni projeler yapılmalı."
'YETİŞKİNLER DAHA ÇOK İLGİ GÖSTERİYOR'
Müze sorumlusu Aslıhan Yakıcı, müzeyi çocuklardan çok yetişkinlerin beğendiğini ifade ederek şunları kaydetti: "Burası 2013 yılında açıldı. O yıldan bu güne kadar ilgi her geçen gün artarak devam ediyor. Geçen ay müzemizi 25 bin kişi ziyaret etti. Müzemizde 8 farklı galerimiz var bu galerilerde dünyadan ve Türkiye'den birbirinden farklı oyuncaklar sergilenmektedir. Ayrıca bir mağaramız var. Burada da 24 farklı ülkenin yöresel kıyafetlerini giymiş olan maketler sergilenmekte ve Türkiye'deki oyuncak müzelerinin içerisinde dünya çocuklarına armağan edilen bu bölüm sadece bizim müzemizde bulunmaktadır. Çocuklar bu müzeyi çok seviyor. Aslında sadece çocuklar değil yetişkinler müzemize çocuklardan daha çok ilgi gösteriyor. Müzemizde 1700'lü yıllardan 1990'lı yıllara ait oyuncaklar sergilenmekte. Yetişkinler müzemize geldiği zaman çocukluklarına dönüyorlar. Çocuklar da bu tarihler arasında var olan oyuncak geçmişini görmüş oluyorlar. Aslında sadece oyuncak geçmişi de değil burada bulunan bebek evlerine baktığımız zaman dünya tarihini yakından izlemiş oluyorlar. Mesela vitrinlerde oyuncakları gören yetişkinler, çocukken bu oyuncaklarla oynadıklarını anımsıyorlar. Bu unutulmuş bir bilgiyken tekrar hatırlamış oluyorlar. Çocuklardan daha çok mutlu oluyorlar. Kente gelenler muhakkak buraya gelmeli hatta Gaziantep'teki halkımız da burayı ziyaret etmeli. Yetişkinlere de tavsiyem sadece çocuklar için değil kendileri için de buraya gelsinler. Biz 7'den 77'ye herkese hitap ediyoruz."
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