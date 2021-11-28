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  4. 19.00'da göreve başlayacaktı! 15 dakika için şehit sayılmadı

19.00'da göreve başlayacaktı! 15 dakika için şehit sayılmadı

28.11.2021 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’de 2018 yılında görev yerine gitmek için karşıdan karşıya geçerken bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden polis memuru Buket Keleş’in Kırşehir’de yaşayan ailesi, 3 yıldır şehitlik beratı için hukuk mücadelesi veriyor.

Görev yerinde kızının bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybettiğini anlatan Hamdi Keleş, “Görev yerinde bir sürücünün çarpması sonucu kızım şehit oldu. Şehit olmasına rağmen biz aile olarak 3 yıldır hukuk mücadelesi veriyoruz. Kızımın hayatını kaybetmesine neden olan kişi 3-4 ay cezaevinde kaldıktan sonra çıktı ve 5 yıl ceza verdiler. Denetimli serbestlik hükümleri gereğince de şu an dışarıda. Bu durum ailemi fazlasıyla üzüyor. İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından verilen şehitlik için bizim hala SGK ile mahkeme sürecimiz var. Hukuk mücadelemiz başarılı şekilde sonuçlanır. 3 yıldır biz bu mücadeleyi veriyoruz. Evladımız yerine gelmiyor ama bizim mücadelemiz devam edecek. Benim çocuğum görevi başında şehit oldu” diye konuştu.

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Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan da, devletin yanında olduklarını ve ailenin hukuk mücadelesini kazanacağına inandıklarını belirtti.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU'NDAN AÇIKLAMA

Sosyal Güvenlik Kurumundan iddialar üzerine yapılan açıklamada ise, "28 Kasım 2018’de vefat ettiği, vefatı fiilen görevini yaptığı sırada meydana gelmediği gibi idarece sağlanan servis aracıyla işe giderken ya da işten dönerken geçirdiği trafik kazası sonucu da meydana gelmediğinden hakkında 5510 sayılı Kanunun 47’nci maddesinin birinci fıkrasına göre vazife malullüğü hükümlerinin uygulanmasının mümkün olmadığına karar verilmiştir" denildi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
polis İzmir
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